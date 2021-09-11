Как американские деньги помогли развалить Афганистан

За 20 лет, прошедших со дня нападения террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке, США потратили более двух триллионов долларов на ведение войны и государственное строительство в Афганистане. Эти деньги помогли создать крошечный класс молодых, сверхбогатых афганцев, многие из которых сделали свое состояние в качестве правительственных подрядчиков. Но со временем развилась система массовой коррупции, которая охватила страну и в конечном итоге обрекла ее хрупкую демократию на гибель, говорится в комментарии телеканала CNBC.

Выходит, 290 миллионов долларов каждый день в течение 7,3 тысячи дней. Именно столько денег Америка потратила в Афганистане, согласно данным проекта "Затраты на войну" университета Брауна.

"Американцы несут ответственность за большую часть афганской коррупции, потому что они наводнили страну миллиардами долларов больше, чем могла поглотить ее экономика", - полагает экс-посол США в Афганистане Райан Крокер. - Вы просто не можете вкладывать такие суммы в очень хрупкое государство и общество, чтобы они не подпитывали коррупцию".

По словам дипломата, конечной точкой провала американских усилий было не повстанческое движение, а груз невиданной коррупции. Согласно анализу Пентагона, 40% из 108 миллиардов долларов, которые министерство обороны выплатило подрядчикам в Афганистане в период с 2010 по 2012 год, оказались в руках талибов (запрещены в России), организованных преступных группировок, транснациональных наркоторговцев или коррумпированных афганских чиновников.

В августе талибам потребовалось всего девять дней, чтобы захватить все столицы провинций, морально разложить армию и свергнуть правительство, поддерживаемое США. Когда подразделения движения "Талибан" (запрещено в России) захватили Кабул, не сделав ни одного выстрела, президент Соединенных Штатов Джо Байден обвинил афганцев в неспособности защитить свою страну. "Политические лидеры Афганистана бежали из страны. Афганские военные сдались, иногда даже не пытаясь воевать", - отметил глава Белого дома 16 августа.

В риторике Байдена отсутствовало какое-либо упоминание о вине Вашингтона в войне, которая началась, когда американские солдаты вторглись в Афганистан, желая отомстить "Аль-Каиде" (запрещена в России как террористическая организация) за атаки в Нью-Йорке, в результате которых 11 сентября 2001 года погибли около трех тысяч человек. Сегодня посольство США в Кабуле закрыто, а американские солдаты ушли.