Этот звонок - очередной, уже 11-й по счету телефонный разговор президента США и председателя КНР, в том числе с участием правительственных чиновников высшего уровня. Он является уже вторым в этом году с момента вступления США в должность президента и назначения Кэйт Бедингфилд директором по коммуникациям Белого дома.

Дипломатия главы китайского государства всегда стремится к укреплению глобального сотрудничества. К двустороннему сотрудничеству Китай подходит прагматично и трезво. Китайско-американские отношения - одни из самых важных двухсторонних отношений в мире. Китай и Соединенные Штаты могут хорошо справляться с вопросами, представляющими совместный интерес и со своими отношениями. Будущее США и их судьба в мире - это вопросы, требующие ежедневного ответа и актуализации.

Сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами может привести к исключительным выдающимся социальным и мировым событиям в новую эпоху. Однако в свете сложившейся и развивающейся обстановки международное сообщество не ожидает от китайско-американских отношений улучшений.

Джо Байден стал первым членом Конгресса США, заявивший о необходимости развития отношений с КПК. Он впервые приехал в Китай еще в 1979 году, но повторно посетил КНР лишь в 2011 году. После этого визита американские СМИ опубликовали статью "Что Китай уже знает о нас?", в которой было написано: "Непростая ситуация в Китае является хорошим поводом к сотрудничеству. Соединенные Штаты, очевидно, понимают, что в этом вопросе существует конкуренция, и это не требует доказательств. Китай развивается стремительно и всесторонне".

Однако когда Джо Байден вступил в должность, китайско-американские отношения стали накаляться, а сами страны - отдаляться друг от друга. В то же время у Китая появляется все больше противников во всех частях Соединенных Штатов. Многие сторонники, наоборот, предлагают снять ограничительные меры и проводить более дружественную политику. Однако США подавляют Китай и их агрессия в прибрежных районах КНР - самый свежий пример таких негативных действий.

Надежды международного сообщества на улучшение китайско-американских отношений не оправдались и вряд ли оправдаются. У Синьбо, директор Центра американских исследований заявил: "США совершили серьезную стратегическую ошибку в отношении Китая, действуя против КНР. США рассматривают Китай как главную силу в своей основной стратегии и уверены, что являются центром мира. Руководство США хочет доминировать безраздельно".

Еще во время первого звонка председатель объявил заявил о необходимости "растопить лед" в китайско-американских отношениях: Китай и США всегда имели и будут иметь разные взгляды по ряду вопросов. Главное - понимать это и смотреть друг на друга и ждать и стремиться к улучшениям.

18 марта этого года Китай был приглашен в Анкоридж на Аляске, чтобы сформировать китайско-американскую стратегию на высоком уровне. Это весьма необычный способ гостеприимства. Если речь шла о попытке усиления виртуального преимущества США над Китаем, это был полный просчет, который лишь обнажил слабость и бессилие Штатов.

Зарубежные страны заявляют, что сотрудничества Китая и США нет как такового и ждать его бесполезно. Когда зарубежные страны начали выступать с санкциями и негативными выпадами, Китай первым разрушил иллюзию США о том, что Штаты действуют в конструктивном и позитивном ключе. Ситуация абсолютно противоположная.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман говорит о необходимости визитов и разговоров с Китаем, однако на деле выдает себя себя за некоего посредника между Тайванем и КНР. Очевидно, что власти Соединенных Штатов не понимают реальной обстановки в регионе и не стремятся наладить конструктивные отношения с Китаем.

Вспоминая время, потраченное на обсуждения КНР и США перед саммитом G7, Китай смог вновь разрушить иллюзию, что Штаты могут доминировать в китайско-американских отношениях и подавлять при этом Китай.

У Синьбо сказал: "Позиция Китая абсолютно ясна и понятна. Американская система "конкуренции, сотрудничества и конфронтации" не работает. "Два списка" и "три пункта" призваны заложить новую основу китайско-американского взаимодействия. Китай владеет ситуацией и не даст никому возможности нарушать свои интересы. Только в случае равноправного взаимодействия и взаимного уважения можно говорить о сотрудничестве и активно сотрудничать". Время и ситуация на стороне Китая.

Китайско-американские отношения должны быть понятными и разнозначными, надо играть более важную роль, двигаться вперед и быть смелее и откровеннее, в первую очередь политически и стратегически. Китайско-американские отношения должны как можно скорее вернуться к стабильному развитию, чтобы принести пользу людям во всем мире.

В момент когда между главами двух государств состоялся новый разговор, общее число новых случаев COVID-19 в Соединенных Штатах в этом году превысило уровень прошлого года. Катастрофические последствия принес ураган Ида, в штате Нью-Йорк введено чрезвычайное положение. Проблема иммигрантов и использование национальной гвардии привели к тому, что рейтинг поддержки Джо Байдена упал до минимального уровня с момента прихода к власти его администрации. Самый низкий индекс и опросы Ipsos демонстрируют, что уровень одобрения Байдена упал на 7 процентов, и лишь 46 процентов населения США признают его деятельность эффективной во время его пребывания в должности.

Когда Джо Байден вступил в должность, он был относительно индифферентен по отношению к Китаю, но, в конце концов, заявил, что ему нужно пересмотреть свою политику в отношении КНР. Однако он был несколько занят, следя за некоторыми союзниками в деловых отношениях, что не уделял отношениям с Китаем должного внимания.

В мае Соединенные Штаты наконец-то приступили к работе и перестали сидеть сложа руки, обмены с Китаем участились. Сначала торговый представитель и другие члены экономической и торговой группы США приступили к общению с китайской стороной. В июле первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман предложила посетить Китай; в августе министр иностранных дел КНР Ван И побеседовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Параллельно с увеличением частоты обменов дилемма внутренней и внешней политики США постепенно расширялась. Джанет Йеллен не так давно предупредила, что американские потребители снижают объемы покупок китайских товаров, их доля и важность для Китая снижается и уже является самой низкой за последние 13 лет.

Интересной деталью является то, что китайское информационное агентство в августе сообщило, что будущее торгово-экономических отношений Китая и США под вопросом. Возможно, это первый раз, когда Китай и Соединенные Штаты столкнулись со столь серьезными негативными разногласиями в экономике. В этом призыве Соединенные Штаты также дали сигнал об активном диалоге и сотрудничестве. Причина в том, что председатель Си Цзинпин в диалоге с Джо Байденом заявил: Китай и Соединенные Штаты должны наладить равноправный и уважительный диалог и сотрудничество. В этом призыве председатель КНР также подчеркнул, что от Китайско-американской конфронтации страдает весь мир.

Недавно Брукингский институт, аналитический центр с мировым влиянием, опубликовал статью "Новые изменения в китайско-американских отношениях: конкурентная дипломатия, растущая зависимость", в которой говорится, что глобальная зависимость от Китая в противовес США постепенно увеличивается.

Китай, развивается и двигается собственным путем. Первый разговор между Китаем и США касался широкого круга тем, включая изменение климата, чрезвычайные изменения в период пандемии, восстановление экономики и основные международные и региональные проблемы.

Все эти проблемы председатель КНР Си Цзиньпин озвучивал неоднократно в различных выступлениях и разговорах. В этом году председатель принял участие более чем в 10 важных международных видеоконференциях и мероприятиях в других форматах.

По запросу стран БРИКС незадолго до этого звонка Китай заявил о безвозмездной передаче нуждающимся 100 миллионов доз вакцины, а также предоставления гуманитарной помощи, продуктов питания, одежды, различного снаряжения и т. д.

В ходе эпидемии Китай укрепляет сотрудничество и предоставляет помощь другим странам. Разные государства понимают необходимость взаимной поддержки и строительства сообщества единой судьбы человечества.

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул соблюдение Китаем обязательств в отношении изменений климата и других вопросов, заявил об экологическом приоритете, "зеленом" и низкоуглеродном развития и активно руководствовался национальными условиями и реалиями. Еще в прошлом году Китай уже представил подробный график экологических взносов.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН сообщил, что Китай будет всеми силами стремиться к 2030 году достичь пика выбросов углерода и стремиться достичь цели полной углеродной нейтральности к 2060 году.

Это означает, что Китай станет страной с самым эффективным уровнем глобальных выбросов углерода, и потребуется самое короткое в мировой истории время, чтобы Китай достиг углеродной нейтральности в результате пиковых выбросов углерода. Вклад Китая в глобальное "зеленое" развитие нельзя переоценить. Что еще более важно, у КНР свой собственный ритм и подход.

3 сентября спецпредставитель президента по климату Джон Керри завершил свой второй визит в Китай по проблемам климата. На этот раз обе стороны не достигли соглашения. У Синьбо пояснил следующее: "В вопросах климата Китай использует парижские принципы и соглашения, а не ориентируется на требования Соединенных Штатов. Если США выдвинут Китаю претензии по вопросам изменения климата, КНР, естественно, проигнорирует их". Китай и Соединенные Штаты на деле могут поддерживать и развивать сотрудничество в области климата очень простым способом - для этого нужно понимать суть друг друга и иметь знания о контроле и реальных действиях на местах. Си Цзиньпин выразил надежду, что сотрудничество в области изменения климата может стать "оазисом" китайско-американских отношений, однако, если "оазис" окружают исключительно "пустыни", он рано или поздно засохнет и погибнет.

Когда-то китайско-американское сотрудничество в области изменения климата нельзя отделять от общей сути китайско-американских отношений. Столкнувшись с нерешенным "вопросом века" и проблемами в китайско-американских отношениях, Китай уже представил собственный действенный план. Как ответят США? Китай наблюдает за динамикой и изменениями и ждет ответа!