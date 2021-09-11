Какие специальности чаще всего выбирают старшеклассники и почему

"Столяру хорошо, а инженеру - лучше, я бы строить дом пошел, пусть меня научат", - возможно, эти строки Владимира Маяковского современные школьники и не знают наизусть, но вот интерес к инженерному делу у них до сих пор есть. Ученые Российской академии образования (РАО) выяснили, что влияет на выбор школьниками инженерных специальностей и в целом, так называемых STEM-профессий (S - science (наука), T - technology (технологии), E - engineering (инженерное дело), M - mathematics (математика)).

Выяснилось, что чаще всего профессии в естественнонаучной и технической сферах выбирают ребята с высокими оценками в точных науках - биологии, физике, химии, с хорошим пространственным мышлением, а еще с большим словарным запасом. Математика и карьерные амбиции здесь тоже играют свою роль.

При этом лишь треть девушек в будущем видят себя в технологической сфере.

- Учитывая исследования, которые показывают, что интерес к STEM-дисциплинам в раннем возрасте у мальчиков и девочек отличается незначительно, можно предположить: только самые способные и устойчивые к давлению гендерных стереотипов семьи и общества девочки сохраняют интерес к выбору технологических профессий в старшей школе, - говорит доктор психологических наук, академик РАО Сергей Малых.

Так какие профессии чаще выбирают девчонки? По данным опроса РАО, тройка лидеров здесь такая: актриса, врач, дизайнер. На четвертом месте - актуальная профессия программиста, а вот инженер, увы, в самом конце списка. Эту дорогу выбирают чуть больше 2% школьниц.

У мальчиков все наоборот. На первом месте профессия программиста - ее выбрали более 36% старшеклассников. Инженер - на втором месте, на третьем - врач, на четвертом - актер.

В РАО отмечают, что нужны особые меры для того, чтобы стереотипы перестали быть препятствием для девушек на пути к карьере в естественнонаучной и технической сферах.

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