Комитет Шампани решил возобновить поставки шампанского в Россию

Межпрофессиональный комитет вин Шампани с 15 сентября возобновит поставки шампанского в Россию. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей организации.

По словам сопредседателя комитета Жан-Мари Барийера, решение было принято для "восстановления мира".

"Речь также идет о том, чтобы еще больше не ставить в неблагоприятное положение российских клиентов и потребителей по мере приближения новогодних праздников", - пояснил он.

Баррийер напомнил, что производители в Шампани поставляют на российский рынок около 1,5 млн бутылок, что составляет 0,5% от общего объема.

Напомним, новые поправки в закон об обороте алкогольной продукции вступили в силу 2 июля 2021 года. По ним исключается понятие "шампанское", остается только понятие "российское шампанское". Таким образом поставщикам импортного шампанского (включая производителей из провинции Шампань во Франции) придется на контрэтикетке указывать, что это не шампанское, а игристое вино. Соответственно, импортерам придется проходить процедуру сертификации заново и перемаркировывать свою продукцию. Еврокомиссия выступила против этих поправок в закон.