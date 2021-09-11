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11.09.2021 15:14
Рубрика: Культура

Концертный зал "Зарядье" открыл новый сезон экологической музыкой

Текст: Ирина Муравьева
В программе оркестра musicAeternа, выступившего в Москве с немецким дирижером и композитором Грегором Майерхофером, прозвучала российская премьера его сочинения Insect concerto ("Концерт насекомых"), написанного в 2018 году и посвященного жизни (выживанию) на земле самых хрупких существ - насекомых, численность которых стремительно сокращается из-за катастрофической деятельности человека. Актуальная партитура была дополнена в программе темой моря ("Четыре морские интерлюдии" из оперы "Питер Граймс" Бенджамина Бриттена) и "этническими" мотивами Девятой симфонии "Из Нового света" Антонина Дворжака.
Фото: пресс-служба MusicAeterna Фото: пресс-служба MusicAeterna
Фото: пресс-служба MusicAeterna

Между тем, музыка Insect concerto поразила своим восхитительным звуковым миром - с прозрачным шумом от взмахов смычков (крыльев), "стрекотом" сверчков, шипением, взлетающими глиссандо, жужжанием вибрато, царапанием - всей тончайшей и мерцающей звуковой фактурой, настолько "бесплотной", что казалась возможной только в электронном воспроизведении. Сама идея партитуры - попытка создать через музыку контакт человека и насекомых, расслышать их голоса, осознать, что жизнь этих существ имеет значение. На фоне нынешней реальной ситуации экологической катастрофы вымирание насекомых стало одной из акутальнейших проблем, поскольку именно с жизнью кузнечиков, бабочек, пчел связано сохранение фундаментальной для выживания самого человека биологической цепи. Грегор Майерхофер пытается своим сочинением привлечь внимание к этой теме: только в Германии, по его словам, из-за применения пестицидов количество летающих насекомых сократилось за последние десятилетия на 75 процентов, и, как следствие, вымерло от 50 до 80 процентов птиц.

Фото: Сергей Куксин
Чем концертный зал "Зарядье" удивит публику в новом сезоне

Он писал Insect concert как музыку-акцию, музыку-перфоманс, в котором изначально был задействован хор из 42 сверчков: на премьере их стрекот, усиленный микрофонами, звучал на сцене вместе с Берлинским филармоническим оркестром. Позже по гуманным соображениям он переписал партитуру на оркестровый состав, но musicAeternа, исполняя в "Зарядье" российскую премьеру сочинения, не отказались от главной идеи перфоманса - экзистенциальной "встречи" человека с насекомыми. Часть оркестра, озвучивавшая диковинный музыкальный мир стрекоз, сверчков и муравьев, играла на сцене, другая часть оркестра - в зале, среди публики. По ходу исполнения все музыканты соединились вместе на сцене и уже в полном составе играли волшебную по своей звуковой текстуре и обаянию партитуру. Возможно, те, кто услышал эту музыку, будут вслушиваться теперь в живой природе в голоса этих знакомых и далеких нам существ и что-то изменять в мире, безжалостно и равнодушно истребляющем их на земле.

Фото: пресс-служба MusicAeterna

Сам Грегор Майерхофер, впервые выступавший в России, написал уже другую "экологическую" партитуру - "Концерт по переработке отходов", посвященный теме мусора, где он использует инструменты, сделанные из отходов - бутылок, крышек, металлолома. Но пока эта партитура ждет своей премьеры, а в зале "Зарядье" он предстал в другом своем качестве - дирижера, и выбранные им сочинения Бриттена и Дворжака органично встроились в его сюжет о единой живой системе планеты. Сюита из оперы "Питер Граймс" прозвучала в его исполнении с той особой бриттеновской интонацией - тягучей, темной, сливающей внутреннее человеческое напряжение с состоянием природы. Это скрытое напряжение взрывалось в штормовой экспрессии и так и не рассеялось ни на мгновение - даже в "лучах" флейт и арф в интерлюдии "Лунный свет". В симфонии "Из Нового света" Майерхофер с какой-то ликующей приподнятостью развернул многочисленные слои дворжаковской партитуры: ее вариации спиричуэла, индейского, богемского мелодизма, ее оркестровую объемность, отсылающую к Бетховену и даже к Вагнеру - создав в итоге впечатляющую звуковую картину единства мира.

Культура Музыка

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