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11.09.2021 21:26
Рубрика: В мире

Кустурица и сербские ученые вступили в борьбу с фальсификаторами истории

Текст: Александр Борисов
Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, наиболее авторитетные сербские историки - Милош Кович и Драга Мастилович, а также академики из Республики Сербской и Сербии обратились посредством открытого письма к сербскому руководству. Научное сообщество потребовало разобраться в ситуации, когда ведущие национальные СМИ Белграда транслировали откровенно искаженную информацию о количестве жертв в застенках лагерей марионеточного Независимого государства Хорватия - НГХ (1941-1945), занижая число убитых более чем в 10 раз.
Монумент жертвам усташского террора в местечке Стари Брод (Республика Сербская). Фото: Александр Борисов Монумент жертвам усташского террора в местечке Стари Брод (Республика Сербская). Фото: Александр Борисов
Монумент жертвам усташского террора в местечке Стари Брод (Республика Сербская). Фото: Александр Борисов

При этом результаты исследований, проведенных журналистами Радио и телевидения Республики Сербской, продемонстрировали, что молодежь в Хорватии и других государствах практически ничего не знает о наиболее ужасном из лагерей усташей - Ясеноваце, где масштабы совершенных преступлений соотносятся историками со зверствами нацистов в Освенциме и Треблинке. А помнят ли о преступлениях НГХ в России? И как получилось так, что на Балканах так быстро "стерлась" память народов о чудовищных злодеяниях усташей? Эксперты предупреждают, что это стало результатом массированной фальсификации истории, продвигаемой западными центрами силы и являющейся частью продолжающейся экспансии Запада на Восток.

Фото: wikipedia.org
В Сербии увековечат память о русских добровольцах

12 сентября будет отмечаться Международный день памяти жертв фашизма, а в преддверии столь значимого для всего человечества события в Москве прошел Международный антифашистский форум-2021, посвященный 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 75-летию окончания Нюрнбергского трибунала. В этой связи корреспондент "Российской газеты" обратился за помощью к декану философского факультета Университета в Восточном Сараево Драге Мастиловичу, попросил ученого напомнить читателям "РГ" историю НГХ.

Профессор начал свой рассказ с тезиса о том, что под покровительством Гитлера и в качестве его самых верных союзников хорваты-усташи приложили все усилия, чтобы завершить проект западных идеологов 19-го века: его целью было недопущение проникновения России и православия к теплым морям за счет уничтожения почти двух миллионов православных сербов.

"В ряду печальных примеров массового уничтожения сербского народа в независимом государстве Хорватии во время Второй мировой войны - концентрационный лагерь Ясеновац, который представляет собой эклектичный пример, свидетельствующий о масштабах преступлений, бесчеловечности и садизме убийц, а также о наличии замысла по осуществлению геноцида в отношении сербов, - указал он. - Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы". В отчете Государственной комиссии Федеративной Народной Республики Югославии об установлении преступлений оккупантов и их пособников (1945 год), в числе прочего говорится: "Достижением НГХ стало то, что история получила новое представление о свирепости и кровопролитии. Вся история массовых криминальных убийств - просто блеклая картина перед лицом беспрецедентного террора в Хорватии (НГХ). В то время как за три столетия испанская инквизиция принесла около 30 тысяч жертв, Независимое Государство Хорватия, с населением менее 6 миллионов человек, в течение нескольких месяцев уничтожило 500-700 тысяч человек". Эти преступления оставляли без слов даже немецких и итальянских офицеров. Так, гитлеровский представитель в НГХ генерал Эдмунд Гляйзе фон Хорстенау действия усташей называл "неистовством бесчеловечных садистов".

Профессор констатировал, что количество жертв усташского лагеря Ясеновац никогда не будет и приблизительно установлено. "Территориальная комиссия Хорватии по установлению преступлений оккупантов и их пособников, которая первая проводила расследование в Ясеноваце, заключила, что в период существования лагеря (19 августа 1941 года - 23 апреля 1945 года) в нем убито от 500 до 600 тысяч человек, среди которых большинство - сербы", - пояснил декан.

Фото: Александр Борисов
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Мастилович обратил внимание на то, что "из-за пиетета к этим и всем другим жертвам нацизма и фашизма нельзя допускать попыток пересмотра истории, искажения исторических фактов, подмены тезисов, релятивизации преступлений нацистов и их верных союзников". "При этом особо тщательно должны пресекаться попытки исторической фальсификации, нацеленные на объявление жертв нацизма нацистами и фашистами, а нацистов, фашистов и их верных союзников - антифашистами", - подчеркнул он.

Между тем и профессор философского факультета Белградского университета Милош Кович считает, что одна из главных причин враждебности Запада к сербам заключается в том, что они нас считают с 19-го века "малыми русскими". "Действительно, Россия оказала решающую поддержку борьбе сербов за освобождение от османского владычества, а сербы всегда отвечали России всеобщей любовью, которую можно назвать неотъемлемой частью сербской национальной идентичности, - пояснил историк. - Сербы никогда не забудут о помощи Николая II и России в роковом для нас 1914 году. Сдерживая западных крестоносцев, своими массовыми страданиями, как в 1941 или 1999 годах, сербы указывали России на опасность, давая ей время собраться и подготовиться к обороне. Я думаю, что важно понимать: агрессия Запада против сербов - это всего лишь подготовка к походу на Россию".

В мире Европа Сербия Вторая мировая война

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