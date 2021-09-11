Медведев считает уход США из Афганистана признанием краха своей стратегии

Власти Соединенных Штатов открыто признали крах своей стратегии по утверждению повсеместного присутствия, после того как американские военные покинули Афганистан. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной в "Газета​​​.Ru".

Несмотря на то, что "администрация США отказалась признать поражение", а "вместо этого она стала использовать формулу "нас не выгоняют, мы сами уходим", президент Джо Байден сообщил об окончании эры "крупных военных операций по перекройке других стран". Такое заявление, по мнению Медведева, можно считать признанием американских властей "краха стратегии по утверждению своего повсеместного военно-политического присутствия".

Зампред Совбеза РФ обратил внимание на тот факт, что США всегда оставляли после себя проблемы, когда пытались строить новую государственность для других. В то же время он подчеркнул, что Россия "заинтересована в урегулировании внутриафганских разногласий", "однако сделать это должны сами политические силы страны".