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Рубрика: В мире

Меркель сожалеет о провале коалиции НАТО в Афганистане

Текст: Александр Саможнев

В Афганистане коалиция НАТО смогла победить угрожавший западным странам терроризм, но не достигла всех поставленных целей, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Варшаве на брифинге с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Фото: Wakil KOHSAR / AFP
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"С нашей немецкой перспективы сейчас важно попытаться сохранить то, чего нам удалось достичь, в том числе образование для девочек", - цитирует РИА Новости Меркель.

Между тем мероприятие проходит на фоне дипломатического скандала. Канцлер хотела встретиться с президентом Анджеем Дудой, но уже ясно, что этого не произойдет. По данным портала onet.pl, Берлин сначала обнародовал дату встречи с польским президентом, и только позже по дипломатическим каналам начал прорабатывать вопрос. Таким образом, польская сторона формально имеет право отказать Ангеле Меркель в приеме Анджея Дуды.

В субботу президент направится в Катовице, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине основания "Солидарности". Эта поездка была запланировала несколько месяцев назад, а о желании Меркель встретиться Дуда узнал совсем недавно.

Нежелание принять канцлера также является ответом на ее отказ отпраздновать 30-ю годовщину подписания договора о добрососедстве вместе с польским правительством. "Ввиду того, что это прощальный визит Меркель, мы имеем дело с очередным скандалом в польско-германских отношениях", - отмечает onet.pl.

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