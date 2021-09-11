Мурашко оценил вероятность нового всплеска заболеваемости COVID-19

Вероятность нового всплеска заболеваемости ковидом в России прежде всего зависит от поведения самих россиян, поэтому экспертному сообществу нужно не делать прогнозы об очередной волне эпидемии, а призывать к вакцинации. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Барнаул.

Глава Минздрава таким образом прокомментировал высказывания специалистов, прогнозирующих новый всплеск заболеваемости COVID-19 осенью. "Экспертное сообщество должно не ожидать [четвертую волну], а должно рекомендовать вакцинацию, потому что будет она [четвертая волна] или не будет, зависит от нашего с нами поведения. Вот это тот период, когда жизнь и здоровье каждого из нас зависят от нашего соседа, и гадать или ждать чего-то - это просто бессмысленно", - сказал министр, отвечая на вопрос о вероятности четвертой волны.

"Вакцина сегодня доступна во всех регионах, в вакцинальных пунктах запасы вакцины позволяют бесперебойно обеспечивать [вакцинацию], промышленность четко и качественно выполняет свои обязательства, поэтому не нужно гадать, нужно пойти и получить прививку", - добавил Мурашко.