Начался финал трека "Информационные технологии" конкурса "Лидеры России"

Это соревнование специалистов в сфере информатики является одним из основных мероприятий Года науки. В нем участвовало более 16 тысяч человек, в финал вышел 251 специалист из 48 регионов страны.

Открывая финал трека, вице-премьер, куратор трека Дмитрий Чернышенко, в частности, отметил, что отрасли не хватает примерно одного миллиона специалистов "Важно, что на трек пришли люди из самых разных сфер. Мы ожидали, что будет только IT и коммуникации, но есть участники из металлургии, образования, нефтепереработки, атомной промышленности, банковской сферы, государственной службы. Победители смогут поработать с крутыми наставниками, с лучшими представителями сферы информационных технологий, и, что самое важное, пройти стажировки в крупнейших IT-компаниях и ведущих коммерческих организациях", - отметил Дмитрий Чернышенко.

В числе финалистов 23 кандидата наук, 55 участников финальных испытаний имеют два и более высших образований. Сегодня участники пройдут оценочные мероприятия, поучаствуют в проблемно-деловой игре. В заключительный день соревнования, 12 сентября, финалисты встретятся с наставниками конкурса и победителями прошлых сезонов, послушают лекции от ведущих представителей IT-сообщества и узнают имена победителей.