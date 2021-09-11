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11.09.2021 18:44
Рубрика: Общество

Названы три симптома, при которых надо срочно идти к кардиологу

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач-кардиолог Заур Шугушев в интервью "Вечерней Москве" рассказал, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Фото: iStock
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По его словам, поводом для обращения к кардиологу может стать жжение в середине грудной клетки, уходящее в левую лопатку или плечо.

Кроме того, нельзя игнорировать асфиксию (удушье), которая возникает при выходе из теплого помещения в холод.

"Вы чувствуете, что словно кто-то вас схватил за горло или перекрыл кислород. И это ощущение длится от одной до пяти минут", - объяснил медик.

Третьим немаловажным симптомом является боль в груди при физических нагрузках, предупредил Шугушев.

Наличие хотя бы одного из вышеперечисленных ощущений является поводом для срочного посещения кардиолога, заключил специалист.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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