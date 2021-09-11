Новости

NYT: Военные США вместо террориста ИГ убили сотрудника НКО в Кабуле 06:16
Под завалами дома в Липецкой области обнаружено тело ребенка 05:17
Роспотребнадзор открыл горячую линию после отравления семьи в Москве 04:37
Один человек погиб при взрыва газа в жилом доме под Липецком 04:06
Шесть человек пострадали при взрыве газа в доме под Липецком 03:37
Газ взорвался в жилом доме в Липецкой области 02:51
Исследование: Непривитые умирают от COVID-19 в 11 раз чаще 02:40
Пушков ответил на заявление США по "Северному потоку-2" 02:10
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России 01:40
Силы афганского сопротивления заявили о захвате трех районов в Панджшере 00:53
Псаки заявила об приостановке отправки афганцев в США из-за кори 10.09.2021
Xiaomi заблокировала свои телефоны в Крыму 10.09.2021
К 2025 году каждая четвертая покупка будет совершаться через интернет 10.09.2021
Двое школьников во Флориде арестованы за подготовку теракта 10.09.2021
В Москве в дом, где отравилась семья, приехали специалисты в костюмах химзащиты 10.09.2021
Куда звонить, чтобы помочь родственнику-алкоголику 10.09.2021
WhatsАpp введет защиту для резервных копий пользователей 10.09.2021
Легойда: Представление о нашем народе, как сильно пьющем, неверно 10.09.2021
Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян 10.09.2021
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Италии 10.09.2021
Как минимум 20 человек задержали в Вильнюсе в ходе беспорядков 10.09.2021
Лавров рассказал о развязанной Западом войне против российских СМИ 10.09.2021
Черногория ужесточила правила въезда в страну 10.09.2021
Как оказать первую помощь при укусе животного 10.09.2021
Глава МИД: Россия готова к взаимному признанию вакцин с ЕС 10.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
11.09.2021 06:16
Рубрика: В мире

NYT: Военные США вместо террориста ИГ убили сотрудника НКО в Кабуле

В Пентагоне прокомментировали информацию о том, что военные США могли совершить ошибку во время спецоперации в Афганистане 29 августа.

Фото: REUTERS
США забыли в Афганистане спасшего Байдена переводчика

В частности, газета The New York Times написала, что беспилотник нанес удар не по той цели. Вместо террориста ИГИЛ (запрещенная в России группировка) был уничтожен 43-летний Земари Ахмади, работавший инженером в американской благотворительной организации NEI. Источники издания категорически отрицают его связь с террористами. Ахмади рассчитывал получить убежище в США. В качестве доказательств газета предоставила интервью с коллегами погибшего и членами его семьи.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что проведенная 29 августа операция помогла предотвратить неминуемую угрозу повторной атаки на аэропорт Кабула. "Удар был основан на хорошей развединформации", - цитирует представители военного ведомства РИА Новости.

Кирби подчеркнул, что в настоящий момент Центральное командование ВС США, в зону оперативной ответственности которого входит и Ближний Восток, продолжает оценку результатов удара. "Мы не хотим опережать результатов оценки", - добавил он.

В мире США В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Под завалами дома в Липецкой области обнаружено тело ребенка
Путин назначил Александра Чуприяна врио главы МЧС
Роспотребнадзор открыл горячую линию после отравления семьи в Москве
Пушков ответил на заявление США по "Северному потоку-2"
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"