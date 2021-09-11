NYT: Военные США вместо террориста ИГ убили сотрудника НКО в Кабуле

В Пентагоне прокомментировали информацию о том, что военные США могли совершить ошибку во время спецоперации в Афганистане 29 августа.

В частности, газета The New York Times написала, что беспилотник нанес удар не по той цели. Вместо террориста ИГИЛ (запрещенная в России группировка) был уничтожен 43-летний Земари Ахмади, работавший инженером в американской благотворительной организации NEI. Источники издания категорически отрицают его связь с террористами. Ахмади рассчитывал получить убежище в США. В качестве доказательств газета предоставила интервью с коллегами погибшего и членами его семьи.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что проведенная 29 августа операция помогла предотвратить неминуемую угрозу повторной атаки на аэропорт Кабула. "Удар был основан на хорошей развединформации", - цитирует представители военного ведомства РИА Новости.

Кирби подчеркнул, что в настоящий момент Центральное командование ВС США, в зону оперативной ответственности которого входит и Ближний Восток, продолжает оценку результатов удара. "Мы не хотим опережать результатов оценки", - добавил он.