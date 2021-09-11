Памфилова: Мы не планируем возвращаться к открытой трансляции с участков

Предложенная ЦИКом схема видеонаблюдения на избирательных участках, когда трансляция идет только на служебный портал, оптимальна в нынешних условиях, считает глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, возвращаться к открытой трансляции в интернете комиссия не планирует.

"Я не хочу сказать, что это идеальная система, это то, что мы могли предложить в нынешних условиях", - заявила председатель Центризбиркома на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

Она подчеркнула, что дело здесь не только в цене вопроса, но и в безопасности. "Может быть беспрецедентное массовое скачивание, способное просто выбить систему, подмена картинок. Специалисты считают, что это довольно рискованно - делать так, как раньше", - сказала Элла Памфилова.

Она уверена, что нынешняя схема обеспечивает безопасность и решает задачу предотвращения нарушений, поскольку доступ к видео получают все участники избирательного процесса.

"Конечно, плюсы и минусы этой системы мы оценим после выборов. Обсудим со всеми, кто в этом был заинтересован. И будем двигаться дальше. Но возвращаться к той системе, безумно дорогостоящей и небезопасной в нынешних условиях, я полагаю, что мы не будем", - заявила глава ЦИК.

Полный текст "Делового завтрака" с Эллой Памфиловой читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".