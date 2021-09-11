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11.09.2021 00:00
Рубрика: Власть

Памфилова рассказала, как пройдет голосование в "красных" зонах больниц

Текст: Галина Мисливская
В ковидных госпиталях будут созданы временные избирательные участки, если у пациентов есть такая потребность, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

"Таких участков будет немного, - сообщила она. И хотя сама Элла Памфилова не сторонник создания закрытых участков, в комиссии решили организовать их там, где "есть активные больные" и запрос на голосование.

Фото: Igor-Kardasov / istock
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"Мы очень аккуратно к этому подходим. Будут временные комиссии - исключительно из тех, кто работает в "красной" зоне", - рассказала глава ЦИК. Наблюдателей в больницы не допустят - это опасно. "Но те же активные больные, которые голосуют, могут самоорганизоваться, друг за другом могут наблюдать", - считает Элла Памфилова.

Она также сообщила, что в Центризбиркоме продумали систему хранения бюллетеней с учетом условий закрытого инфекционного стационара.

Напомним, на прошлой неделе ЦИК внес соответствующие изменения в положение о голосовании 17-19 сентября, согласно которому решение об организации временных участков в "красных" зонах больниц должны принимать избирательные комиссии регионов.

Полный отчет о "Деловом завтраке" с председателем Центральной избирательной комиссии читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Деловой завтрак Единый день голосования-2021 РГ-Видео

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