Посол Жирнов рассказал о тяжелой ситуации с врачами в Афганистане

Ситуация в Афганистане тяжелая, и движение "Талибан" (запрещено в России) просит местных врачей выйти на работу, гарантируя им, в пересчете на рубли, зарплату три тысячи рублей в месяц, сказал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам дипломата, Запад заморозил финансовые активы Афганистана, а при правительстве Гани три четверти бюджета формировалось за счет западной помощи. "Следовательно, жизненный уровень населения должен упасть в четыре раза", - отметил Жирнов.

Ранее талибы обратились к США с просьбой выдать около 10 миллиардов долларов замороженных средств Афганистана, сообщает телеканал Shamshad News со ссылкой на Халиля аль-Рахмана Хаккани, который во вторник был назначен и.о. министра по делам беженцев во временном афганском правительстве. Кроме того, "Талибан" призывает передать им в управление миллиарды долларов, выделенных ранее на помощь Афганистану.