Пушилин назвал взрыв на нефтебазе в Донецке терактом

Глава ДНР Денис Пушилин назвал терактом взрыв на нефтебазе в Донецке. Об этом свидетельствуют результаты работы спецслужб, сообщает ТАСС.

Причиной взрыва, который произошел на нефтебазе в Кировском районе Донецка, было взрывное устройство, сброшенное с помощью беспилотника, уточнил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, с утра над нефтебазой были зафиксированы украинские БПЛА, проводившие разведку. В связи с этим персонал базы был эвакуирован. Приблизительно в 12:30 по местному времени беспилотник сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего было уничтожено 1 300 тонн топлива. Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом.

Между тем специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отказалась зафиксировать последствия взрыва на нефтебазе в Донецке, сообщили в представительстве ДНР в совместном Центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Представительством ДНР в СЦКК с целью фиксации последствий были приглашены на место происшествия представители СММ ОБСЕ, однако был получен отказ якобы по соображениям безопасности", - цитирует "Интерфакс" заявление представительства ДНР.