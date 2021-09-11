Путин наградил артистов театра Вахтангова

Президент подписал указ, отметив госнаградами целый ряд граждан. В их числе главы регионов, политики и известные актеры. Есть среди награжденных и иностранцы.

Ордена Дружбы удостоены, в частности, артисты Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Григорий Антипенко, Максим Суханов, Мария Аронова и Юлия Рутберг, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - Владимир Вдовиченков, Александр Олешко и Ольга Чиповская. Кроме того, актер Владимир Заманский получил Орден Александра Невского.

Глава Башкирии Радий Хабиров награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетнюю добросовестную работу. А губернатор Курганской области Вадим Шумков отмечен орденом Дружбы. Почетное звание "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности" получил спецпредставитель президента по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа, бывший премьер-министр Виктор Зубков.

Орденом Мужества посмертно награжден погибший 9 сентября в Сирии подполковник Алексей Шнайдер - "за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга".

Напомним, что другим указом президент наградил паралимпийцев после Игр в Токио.