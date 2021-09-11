Путин наградил паралимпийцев за Игры в Токио

Президент подписал указ о госнаградах для паралимпийцев.

Спортсмены отмечены "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года". Паралимпийцам вручат ордена Почета и Дружбы, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

Напомним, что российская команда заняла четвертое место в итоговом общекомандном медальном зачете, завоевав 118 наград - 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.