Еще двое жильцов госпитализированы из дома, где ранее отравилась семья

Еще один ребенок и один взрослый госпитализированы из дома №16 на улице Совхозной, где насмерть отравились бабушка и внучка. Сейчас педиатры проводят поквартирный обход в этом доме, выясняя, как чувствуют себя другие дети, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, с признаками отравления из этого дома госпитализированы уже семь человек. Первыми была семья - бабушка, мама и внучка, они списали плохое самочувствие на арбуз, купленный в местном "Магните". Впоследствии бабушка и внучка скончались, маму врачам удалось спасти. По факту смерти было возбуждено уголовное дело.

Следователи продолжают отрабатывать версию с арбузом, однако после того как "Скорую помощь" начали вызывать детям и взрослым из других квартир этого дома, на Совхозную выехали специалисты-вирусологи, чтобы взять пробы воды из общего водопровода. Пока результатов проб еще нет, но жителям дома категорически запретили употреблять сырую воду из-под крана.