Газ взорвался в жилом доме в Липецкой области

Взрыв прогремел в двухэтажном жилом доме в городе Елец Липецкой области. Произошло обрушение стены. Под завалами могут находиться несколько человек.

"Сигнал о хлопке бытового газа поступил в 0:52. Дом двухподъездный, двухэтажный. Возгорания после взрыва не было", - сообщили в МЧС России. Сейчас на месте инцидента работают 15 человек и четыре единицы техники.

"Двоих удалось спасти", - рассказал РИА Новости источник в экстренных службах. А по данным агентства "Интерфакс", госпитализированы пять человек. Еще семь - под завалами.

Всего в доме 16 квартир, до восьми из них может быть повреждено. Проводится эвакуация жильцов.

"Рассматриваются различные версии произошедшего. Основная - утечка газа в одной из квартир из-за неисправности оборудования, либо халатность при обращении с ним", - заявил эксперт. Также будет проверена версия детонации газового баллона.