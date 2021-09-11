Модное пространство появилось на севере Москвы

Завершилось благоустройство территории у Амбулаторного пруда в районе Аэропорт. Ранее на этом месте была хаотичная парковка. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

Здесь обустроили прогулочную аллею. Реконструировали спортивную и детскую площадки. Обустроили 4 игровые зоны для детей разных возрастов, установили большой игровой мультифункциональный комплекс, качели-гнездо, карусели, ринг для уличной игры в панна-футбол и воркаут площадку.

Также обустроили первую в районе Аэропорт фестивальную площадку для проведения районных мероприятий. Сделали три плавающих световых фонтана.

Дополнительно высадили более 80 деревьев.

Особенность проекта в том, здесь установили уникальные скамьи в форме турбин двигателя самолета Як. Вместе они создают пейзажную перспективу взмывающего вверх над ансамблем Амбулаторного пруда самолета. В вечернее время скамейки подсвечиваются.