Москва сегодня отмечает 874-й день рождения

Москва 11 сентября празднует День города - столице исполнилось 874 года. Из-за пандемии массовые мероприятия отменены, однако атмосфера праздника все равно будет - на улицах и площадях проходит фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем", праздничные мероприятия также подготовили библиотеки, кинотеатры, музеи, театры и культурные центры.

Самое масштабное событие - фестиваль "Цветочный джем". По всему центру города и во многих районах на окраинах открылись фестивальные площадки с необычными дизайнерскими садами, а также оригинальными угощениями, включая всевозможные виды варенья, джемов, меда и многого другого. На площади Революции, например, можно бесплатно прокатиться с ребенком на большой красочной карусели, а потом по временной липовой аллее дойти до Манежной площади, где на импровизированных островах раскинулись сады с самыми разными растениями. Подробности и карту площадок ищите на сайте.

Экспозиции более 80 городских музеев в День города работают бесплатно, при этом многие площадки дополнительно организовали экскурсии и обзорные туры. Полный перечень мероприятий можно найти на портале мэрии столицы.

Довольно обширную программу подготовила главная выставка страны. 11 и 12 сентября на ВДНХ пройдут экскурсии, лекции, кинопоказы, а также концерты и яркие шоу. В зеленом театре весь день будет звучать современная музыка, выступят популярные исполнители. Полная программа праздника опубликована здесь.

Традиционный салют прогремит 11 сентября в 21 час в 26 парках Москвы, включая "Сокольники", парк Горького, сад "Эрмитаж", "Ходынское поле", парк Победы на Поклонной горе, в акватории Москвы-реки напротив арены "Лужники", на ВДНХ и других площадках.