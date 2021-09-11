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11.09.2021 11:40
Рубрика: Власть

Путин не исключил рекорд по вводу жилья в 2021 году

Текст: Кира Латухина
В этом году в стране может быть рекорд по вводу жилья. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Кремле.

"У нас в целом по стране может быть рекорд", - заявил Путин, выслушав доклад о развитии города, в частности, о рекордных показателях по стройке. На вопрос о том, "не подорваны ли" из-за пандемии планы по реновации, столичный градоначальник ответил, что абсолютно нет.

Фото: iStock
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"Экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем достаточно прилично - от 7 до 20 с лишним процентов по разным отраслям и направлениям", - сообщил Собянин. Значительно уменьшилась безработица, практически вышла на докризисный уровень. Единственная отрасль, которая еще пока в минусе, - это услуги, и то процентов на 5 примерно ниже, чем в 2019 году.

В День города президент также похвалил успешное развитие мегаполиса. "Москва - столица, Москва - город, и в то же время городом-то назвать уже, наверное, нельзя, это огромная, мирового масштаба агломерация", - сказал он. "И мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто в последнее время говорим, и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует по сравнению с другими агломерациями подобного рода очень хорошие показатели развития", - подчеркнул Путин.

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