Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин выступил в концертном зале "Зарядье" на торжествах в честь Дня города Москвы, назвав столицу объединяющим центром всей страны. "Этот праздник, как и сама наша прекрасная столица, объединяет миллионы граждан России", - подчеркнул он.

История Москвы неразрывна со становлением и развитием Российского государства, отметил Путин. Он оценил красоту и особый характер Москвы. Город буквально переполняет энергия движения, самых дерзких целей и передовых достижений в самых разных областях, отметил глава государства. Москва "меняется, но сохраняет свою неповторимость", подчеркнул он.

Второй год День города столица отмечает в непростых условиях эпидемии. И показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями и нормальной жизнедеятельностью мегаполиса, сказал Путин. И добавил, что в этом большая заслуга мэра Москвы Сергея Собянина, который не боится брать на себя ответственность при принятии не всегда популярных, но необходимых решений, и управленческой команды.

"Москва была, есть и будет консолидирующим, объединяющим центром для всей нашей огромной страны. И в период испытаний, и в реализации всех наших общих планов, и в праздники, и в будни, - в любые времена Россия и ее столица неразрывны", - заключил Путин.