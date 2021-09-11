Роспотребнадзор открыл горячую линию после отравления семьи в Москве

Региональное управление Роспотребнадзора открыло в Москве горячую линию для покупателей магазина "Магнит", расположенного на улице Совхозная. Ведомство начало свое расследование после смерти двух местных жителей.

Напомним, 9 сентября в больницу с отравлением была доставлена семья - пожилая женщина, 15-летняя девочка и ее мать. Причиной недомогания они назвали арбуз. Бабушку и ребенка врачам спасти не удалось.

Пресс-служба торговой сети "Магнит" распространила сообщение, что продававшиеся на Совхозной арбузы прошли проверку в государственной лаборатории. Никаких отклонений от норм пищевой безопасности обнаружено не было.