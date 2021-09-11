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11.09.2021 10:26
Рубрика: Общество

Сергей Собянин поздравил москвичей с днем города

Текст: Ирина Рыбникова
Видеопоздравление подготовил мэр столицы Сергей Собянин ко Дню города для москвичей. Градоначальник разместил его в соцсетях.

"С днем рождения, Москва! День рождения города - это особый праздник… Конечно, это праздничный фестиваль, гуляния, фейерверк. Но главное - это дань памяти и уважения людям, которые веками создавали этот замечательный город. Это благодарность тем, кто и сегодня трудится на благо Москвы и москвичей", - написал мэр.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Он считает, что День города - повод не только вспомнить заслуги москвичей и поблагодарить тех, кто чье тепло и заботу горожане чувствуют каждый день, но и время задуматься о будущем столицы. "Помечтаем, улыбнемся городу, в котором мы живем, в котором родились, и с которым связала нас судьба. Судьба города - это и наша с вами судьба. Пожелаем нам всем удачи и успеха, здоровья и процветания. Москва, с днем рождения! С праздником, друзья!", - пишет Собянин.

Напомним, в этом году Москва отмечает 874-летие. Из-за коронавируса праздник проходит без больших массовых мероприятий.

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