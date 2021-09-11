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11.09.2021 15:54
Рубрика: Власть

Собянин: Проект возрождения исторической ГЭС-2 практически завершен

Текст: Любовь Проценко

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу осмотрел здание Дома культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной. "Сегодня, в День города, нам преподнесли огромный подарок, - сказал он. - Завершено пятилетнее строительство, реконструкция, восстановление и реставрация уникального культурного пространства, которое скромно назвали "Дом культуры "ГЭС-2". Но коллеги говорят, что такого уровня и универсальности пространства в мире или нет, или их совсем немного".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Он поблагодарил авторов проекта, учредителя фонда V-A-C Леонида Михельсона, гендиректора фонда Терезу Мавику и соавтора архитектурного проекта RPBW Антонио Бельведерп.

Городские власти, в свою очередь, привели в порядок территорию вокруг. Глава столицы высказал надежду, что обновленное общественное пространство понравится москвичам и гостям города.

Центральная электрическая станция городского трамвая была построена в 1904-1908 годы по проекту архитектора Василия Башкирова у Малого Каменного моста на берегу Водоотводного канала. В ноябре 2009 года зданию ГЭС-2 присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. В ноябре 2014 года ПАО "Мосэнерго" продало имущественный комплекс ГЭС-2 инвестору ООО "ГЭС-2" (собственник - Леонид Михельсон) для создания Дома культуры "ГЭС-2". Заказчиком создания Дома культуры стал основанный Михельсоном Фонд развития современной культуры "Виктория - Искусство быть Современным" (V-A-C).

Еще до открытия Дом культуры ГЭС-2 привлек к себе внимание, разместив на своей территории скульптуру Урса Фишера "Большая глина-4", вызвавшую жаркие дискуссии.

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