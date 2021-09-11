Собянин расширил программу реконструкции поликлиник

Программа реконструкции поликлиник в Москве будет расширена со 137 до 200 зданий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, открывая после комплексной модернизации головное здание детской городской поликлиники N130 в Крылатском.

Градоначальник поздравил коллектив поликлиники с новосельем и с Днем города. "Хотел бы поблагодарить вас за работу. В период COVID-19 на вас упала огромная нагрузка", - сказал Собянин, добавив, что сегодня отмечают новоселье сразу 10 городских поликлиник. "И мы понимаем, что набрали обороты, где-то по полсотни поликлиник можем делать ежегодно. Поэтому приняли решение: после того, как сдадим первые 137 поликлиник, в которых мы наметили сделать капитальный ремонт и модернизацию, расширим программу до 200 поликлиник. Это практически половина всего амбулаторного комплекса Москвы", - резюмировал мэр. Справиться с модернизацией амбулаторного звена город планирует в ближайшие два-три года.