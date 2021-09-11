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11.09.2021 09:00
Рубрика: Культура

Теория относительности по Владимиру Машкову в Театре Табакова

Текст: Инга Бугулова
Театр Олега Табакова (ТОТ) в понедельник, 13 сентября, открывает 36-й сезон. Владимир Машков планы труппы решил оставить в секрете, но уже в октябре сцена на Сухаревской представит одну из главных премьер - "Ночь в отеле". В 2019 году этот спектакль стал первым опытом Машкова в статусе худрука и тут же снискал славу хита. Теперь история о встрече Учёного, Актрисы, Сенатора и Спортсмена (зритель сразу считает прототип каждого из них) и теории относительности в жизни перенесена на большую сцену с новым актерским составом.

На генеральном прогоне, а после и на сборе труппы режиссер рассказал об обновленной постановке и приоткрыл некоторые тайны грядущего 35-летия театра.

О научно-секретном сезоне

Владимир Машков: Новый сезон в нашем театре мы назовем годом науки - присоединимся к главной теме 2021 года. Мы всегда исследовали и продолжаем исследовать русский психологический театр, а психология - это как раз наука. Актеров ждет большая образовательная работа с психологами, которые нам подскажут, что такое эмоциональные процессы - главное в жизни человека и в нашей работе. Пока они очень плохо изучены. Но год будет не просто научный, а научно-секретный. Планов мы не объявляем: если хотите насмешить - объявите побольше.

У театра есть внушительный портфель с пьесами, многие из которых никто не видел и не знает. Пусть и для зрителя в этом году будут свои открытия. А пока могу сказать, что в этом сезоне ряд спектаклей начнут абсолютно новую жизнь. Открываемся мы "Страстями по Бумбарашу", который, я уверен, только сейчас начинает набирать обороты.

В спектакле "Мольер, avec amour" главную роль сыграет Сергей Угрюмов, в постановке "И никого не стало" - одну из ролей будет исполнять замечательный актер Константин Лавроненко.

Фото: В. Яроцкий
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В "Ночи в отеле" зрителей постараются удивить Александр Фисенко в роли Сенатора и Анастасия Тимушкова в роли Актрисы. А дальше - ждите сюрпризов.

О "Ночи в отеле"

Владимир Машков: "Ночь в отеле" по пьесе Терри Джонсона была поставлена мной на нашей исторической сцене, в подвале, где шла с большим успехом. Очень многие наши спектакли были задуманы в маленьком пространстве, но со временем они набирают такой потенциал, что своей энергоемкостью заслуживают большой сцены. Так случилось и с этой постановкой. Она о том, как в 1954 году в номере отеля встречаются Мерилин Монро (Анастасия Тимушкова), Альберт Эйнштейн (Авангард Леонтьев), бейсболист Джо Ди Маджо (Сергей Угрюмов) и сенатор Джозеф Маккарти (Александр Фисенко).

Острое время - острые персонажи. Могла ли произойти такая встреча на самом деле? Любая история связана с воображением, а особенно - о теории относительности, где все - относительно наблюдателя. Конечно, это плод воображения. Но для меня - эта встреча происходит здесь, а герои - четыре стихии, которые сталкиваются и случается взрыв.

Идею спектакля я сформулировал так - "Я есмь". Есть такое понятие у Станиславского. Что оно значит? У меня сложилась такая трактовка - "Я есмь - это: меня не было, меня могло не быть, меня, может, не будет, меня не будет". И конечно, это разговор о фальшивых богах, которых мы ставим в центр мира и поклоняемся им.

Так появилась Монро, которая ненавидела свой образ, хотя и была неотразима в нем. Но и разговор о вине, которую не каждый готов взять на себя.

О капитальном ремонте на Чаплыгина

Владимир Машков: В год 35-летия Театра Олега Табакова, которое мы будем отмечать в марте, в нашем историческом здании на Чаплыгина начнётся капитальный ремонт. Зрительный зал, сценическое и техническое оборудование, актерские гримерки - все будет обновлено, все это не ремонтировалось на протяжении 30 лет. Мы обязательно будем учитывать и возраст самого здания - оно было построено в начале ХХ века.

Наша задача сохранить атмосферу того угольного подвала, в котором родился Театр Олега Табакова. Над проектом работают большие художники - архитектор Наринэ Тютчева, необычную парадную лестницу и уникальные светящиеся ворота создаст скульптор Александр Рукавишников, а мультимедийные решения в интерьерах - художник и дизайнер Константин Худяков. Зал останется камерным. Мы - уникальный театр, у которого есть крупный план, и это, конечно, сохранится.

О совете Станиславского

Фото: Пресс-служба МДТ - Театра Европы
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Владимир Машков: Я недавно вспомнил, как три года назад должен был прийти в этот театр художественным руководителем. Я был тогда очень взволнован. И, знаете, человек ведь всегда ищет какие-то знаки, какие-то подсказки... И вот я в три часа ночи встал на самокат, приехал в Леонтьевский дворик, к дому, где жил Станиславский. Подъезжаю - никого нет, обошел вокруг - тоже никого. Стал наблюдать. Вдруг мой взгляд остановился на двух красных огоньках - мигала сигнализация. И они показались мне угрожающими - мол: "нет, не надо тебе туда". Я ждал и ждал еще, ничего больше не происходило.

И вот, когда я уже собирался уходить, я увидел на двери листок, на котором было написано "Толкайте от себя". И понял - в это фразе все! Толкайте, то есть, творите, отдавайте - от себя самого, от своей души и сердца. И в общем-то страшно мне больше не было, я понял, что должен делать.

Кстати

Театральная школа Олега Табакова в этом году набрала 27 первокурсников и уже с 1 сентября начала обучение. На сборе труппы по традиции молодые артисты вытягивали символический Атом солнца - шарик с номером и именем своего великого наставника и хранителя. Олег Даль, Фаина Раневская, Виталий Соломин и другие - это не просто имена, а еще и учителя, у которых новобранцы могут многое почерпнуть.

А еще ТОТ создал худсовет, в который вошли педагоги и актеры: заслуженные артисты России Сергей Угрюмов, Виталий Егоров, Сергей Беляев и Алена Лаптева. Артисты пошутили, что худсовет нужен для того, чтобы Владимир Машков мог на 5 или 10 минут в сутки больше отдыхать.

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