В Ярославле покажут "розовские" спектакли

В Ярославле открылся Всероссийский театральный фестиваль РОЗОВФЕСТ.

Театральный праздник проходит на сцене Театра юного зрителя, само появление которого связано с именем советского драматурга и сценариста Виктора Розова: театр был построен при непосредственном участии драматурга - уроженца Ярославля. Строительство ТЮЗа на определенном этапе было заморожено, и только вмешательство автора пьесы "Вечно живые", по которой снят легендарный фильм "Летят журавли", помогло продолжить работы. Сегодня открытый в 1984 году театр носит имя Виктора Розова.

По словам организаторов, РОЗОВФЕСТ-2021 - фестивальная, лабораторная и образовательная площадка, которая объединит деятелей театра и культуры, театральное студенческое сообщество Ярославля и Москвы под знаком творчества Виктора Розова. В афише фестиваля представлены лучшие спектакли не только по розовской драматургии, но и по произведениям его современников и последователей.

Свои постановки в Ярославль привезли московский драматический театр "Сфера", Вологодский театр для детей и молодежи, Московский областной государственный ТЮЗ, петербургский театр "Суббота", Пензенский областной драмтеатр имени Луначарского, Ивановский областной драматический театр, глазовский драмтеатр "Парафраз", Кинешемский драмтеатр имени Островского.

Ярославский ТЮЗ покажет три своих спектакля - на большой и малой сценах. При этом две постановки - это режиссерский дебют студентов ГИТИСа, принявших участие в работе студенческой режиссерской лаборатории "Розов. Эскиз-2020".

Кроме того, в рамках проекта "Розов. Арт" будет создана инсталляция-перфоманс и выставка современных художников, в реализации которой примут участие ярославские художники из арт-центра UNICK и студенты Ярославского театрального института. А за всей фестивальной жизнью будет наблюдать студенческий пресс-центр "Розов. Блог" в составе театроведов ГИТИСа и Ярославского театрального института.