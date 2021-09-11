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11.09.2021 15:35
Рубрика: Общество

В столичной Некрасовке торжественно открыли Сквер Победы и памятник героям ВОВ

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Полина Федосейкина Фото: Полина Федосейкина
Фото: Полина Федосейкина

В молодом районе Некрасовка появился новый Сквер Победы. Центральное место в нем занял танк Т-34, который помогла найти и отреставрировать общероссийская общественная организация "Совет Матерей".

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Торжественная церемония открытия началась с минуты молчания в память о трагически погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве. После этого разрезали красную ленточку и выпустили в небо стаю голубей.

На открытии памятника собрались жители района, ветераны, представители районных властей, общественники и школьники Некрасовки. Монумент посвящен подвигу героя-танкиста Дмитрия Лавриненко, уничтожившему 52 вражеских танка. Идея принадлежит школьникам Некрасовки, которых вдохновил подвиг героя-танкиста. Но реализовать задуманное оказалось не просто. Сложности возникли с поисками танка. Тогда жители района обратились в общественную организацию "Совета Матерей".

- Мы не представляли, какой сложной будет эта задача. А потом она вообще казалась невозможной. Оказалось, не так просто найти в России сегодня Т-34. "Совету Матерей" пришлось искать танк и недостающие запчасти к нему по всей стране. Но узнав, зачем нам танк, все сразу начинали помогать, - рассказала лидер "Совета Матерей" Татьяна Буцкая.

Буцкая заявила, что главное, чего достиг "Совет Матерей" - это сохранение исторической памяти для детей и молодежи нового района Москвы. По ее словам, Сквер Победы станет местом притяжения для жителей не только в День Победы, но и в обычные дни.

С мнением лидера "Совета Матерей" согласился и архитектор Михаил Громыко. Он тоже считает, что современные районы Москвы должны иметь места, в которых жители, и особенно дети и молодежь, могут прикоснуться к исторической памяти.

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