На Сахалине железнодорожное сообщение прервано из-за ливней

В Макаровском районе Сахалинской области введен режим ЧС из-за сильных ливней, которые спровоцировали сход селей.

Грязевые потоки стекли на участки автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха, железнодорожные пути, а также в городское водохранилище.

Железнодорожное сообщение временно приостановили. Пути с обеих сторон расчищают более ста специалистов.

- На автотрассе движение не перекрывали. Расчистка ведется. Чтобы исключить обрушение плотины на водохранилище, на месте работают десятки человек, в том числе сотрудники противопожарной службы. - рассказал исполняющий обязанности мэра Макаровского городского округа Сергей Фертиков.

Он добавил, что берега укрепляют мешками с песком, а воду откачивают несколькими помпами.

Централизованное водоснабжение в городе Макарове временно отключено. Воду жителям подвозят в автоцистернах.

Людей, которые находились в местах возможного подтопления в селах Новое и Восточное, эвакуировали. Пострадавших от разгула стихии нет.