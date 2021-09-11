Ущерб аграриев от паводка в ЕАО превысил 168 миллионов рублей

Власти Еврейской автономии назвали предварительную сумму ущерба аграриев от паводка - 168,1 миллиона рублей.

Комиссии обследовали две сельскохозяйственные организации, 23 крестьянско-фермерских хозяйства и 147 ЛПХ. Их работу осложняет то, что вода ушла еще не со всех участков земли. Для содействия в регион прибыли специалисты ФГБУ "Россельхозцентр".

"По предварительным данным, за период паводка 2021 года подтоплено более 15,2 тысячи гектаров в 473 хозяйствующих субъектах, среди которых семь организаций, 41 КФХ и 425 личных подсобных хозяйств", - сообщает пресс-служба правительства региона.

После полного схода воды обследование земельных участков завершат в кратчайшие сроки.