За сутки в России подтвержден 18 891 случай COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтвержден 18 891 случай COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,5% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1940

2 Санкт-Петербург 1629

3 Московская область 645

4 Свердловская область 502

5 Воронежская область 475

6 Ростовская область 474

7 Самарская область 465

8 Пермский край 447

9 Нижегородская область 417

10 Иркутская область 378

11 Омская область 373

12 Челябинская область 367

13 Красноярский край 358

14 Ставропольский край 356

15 Волгоградская область 345

16 Оренбургская область 338

17 Республика Башкортостан 307

18 Хабаровский край 302

19 Ульяновская область 280

20 Астраханская область 279

21 Архангельская область 258

22 Саратовская область 242

23 Краснодарский край 237

24 Алтайский край 235

25 Республика Крым 234

26 Пензенская область 230

27 Удмуртская Республика 228

28 Тюменская область 228

29 Приморский край 224

30 Республика Коми 220

31 Вологодская область 218

32 Тверская область 198

33 Липецкая область 194

34 Ярославская область 190

35 Калининградская область 186

36 Ленинградская область 179

37 Новосибирская область 174

38 Курская область 170

39 Кемеровская область 166

40 Забайкальский край 163

41 Республика Саха (Якутия) 161

42 Владимирская область 158

43 Брянская область 154

44 Белгородская область 152

45 Ханты-Мансийский автономный округ 146

46 Республика Дагестан 144

47 Республика Карелия 142

48 Мурманская область 142

49 Смоленская область 137

50 Новгородская область 125

51 Амурская область 119

52 Курганская область 116

53 Ивановская область 116

54 Кировская область 114

55 Республика Хакасия 106

56 Тульская область 105

57 Калужская область 103

58 Рязанская область 102

59 Ямало-Ненецкий автономный округ 97

60 Севастополь 93

61 Тамбовская область 92

62 Сахалинская область 91

63 Псковская область 91

64 Томская область 91

65 Республика Калмыкия 85

66 Орловская область 81

67 Республика Бурятия 79

68 Костромская область 77

69 Кабардино-Балкарская Республика 71

70 Республика Чувашия 71

71 Республика Мордовия 68

72 Республика Северная Осетия-Алания 67

73 Республика Тыва 61

74 Республика Ингушетия 60

75 Республика Марий Эл 56

76 Чеченская Республика 56

77 Республика Татарстан 52

78 Республика Адыгея 51

79 Камчатский край 46

80 Карачаево-Черкесская Республика 45

81 Еврейская автономная область 36

82 Республика Алтай 30

83 Магаданская область 23

84 Чукотский автономный округ 16

85 Ненецкий автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 121 516 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,12%

2. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,14%

3. Московская область 0,15% За последние сутки подтверждено 796 смертей Москва 46 Санкт-Петербург 39 Свердловская область 36 Краснодарский край 33 Ростовская область 27 Нижегородская область 25 Красноярский край 25 Пермский край 24 Самарская область 24 Ставропольский край 22 Саратовская область 21 Челябинская область 21 Алтайский край 21 Тюменская область 19 Волгоградская область 17 Пензенская область 17 Республика Башкортостан 16 Иркутская область 16 Республика Крым 15 Республика Дагестан 15 Удмуртская Республика 14 Ульяновская область 14 Воронежская область 13 Владимирская область 12 Оренбургская область 12 Брянская область 11 Омская область 11 Московская область 10 Республика Чувашия 10 Тульская область 9 Вологодская область 9 Мурманская область 9 Республика Северная Осетия - Алания 9 Новосибирская область 9 Липецкая область 8 Астраханская область 8 Курская область 7 Смоленская область 7 Рязанская область 6 Тверская область 6 Ярославская область 6 Калининградская область 6 Карачаево-Черкесская Республика 6 Чеченская Республика 6 Республика Марий Эл 6 Курганская область 6 Республика Саха (Якутия) 6 Костромская область 5 Кемеровская область 5 Республика Коми 4 Псковская область 4 Кабардино-Балкарская Республика 4 Приморский край 4 Хабаровский край 4 Сахалинская область 4 Белгородская область 3 Ивановская область 3 Тамбовская область 3 Республика Калмыкия 3 Севастополь 3 Республика Мордовия 3 Забайкальский край 3 Калужская область 2 Кировская область 2 Республика Алтай 2 Республика Хакасия 2 Томская область 2 Камчатский край 2 Амурская область 2 Еврейская автономная область 2 Чукотский автономный округ 2 Орловская область 1 Архангельская область 1 Ненецкий автономный округ 1 Ленинградская область 1 Республика Адыгея 1 Ханты-Мансийский автономный округ 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Республика Бурятия 1 За весь период по России умерло 191 961 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 888 человек Москва 1317 Санкт-Петербург 1255 Московская область 697 Республика Коми 617 Иркутская область 583 Ростовская область 522 Пермский край 494 Свердловская область 481 Нижегородская область 396 Красноярский край 390 Архангельская область 376 Волгоградская область 340 Оренбургская область 331 Омская область 316 Хабаровский край 308 Воронежская область 297 Челябинская область 273 Пензенская область 264 Ульяновская область 263 Приморский край 262 Республика Крым 257 Самарская область 249 Астраханская область 240 Тюменская область 224 Ярославская область 218 Вологодская область 216 Севастополь 207 Брянская область 201 Владимирская область 198 Калужская область 185 Республика Дагестан 185 Калининградская область 183 Курская область 182 Белгородская область 179 Ставропольский край 179 Кемеровская область 178 Саратовская область 176 Липецкая область 175 Тверская область 174 Чеченская Республика 171 Курганская область 169 Удмуртская Республика 167 Костромская область 166 Забайкальский край 157 Ханты-Мансийский автономный округ 156 Кировская область 155 Республика Карелия 148 Рязанская область 144 Новгородская область 133 Ивановская область 128 Смоленская область 128 Новосибирская область 127 Орловская область 122 Республика Северная Осетия - Алания 119 Республика Башкортостан 115 Тамбовская область 114 Республика Калмыкия 114 Республика Хакасия 111 Тульская область 103 Республика Тыва 103 Ямало-Ненецкий автономный округ 99 Сахалинская область 99 Амурская область 97 Ленинградская область 94 Псковская область 88 Кабардино-Балкарская Республика 88 Республика Ингушетия 84 Республика Марий Эл 80 Краснодарский край 78 Республика Чувашия 68 Алтайский край 67 Республика Алтай 61 Томская область 61 Мурманская область 58 Республика Мордовия 52 Республика Адыгея 48 Карачаево-Черкесская Республика 42 Республика Татарстан 41 Еврейская автономная область 39 Магаданская область 32 Республика Бурятия 30 Камчатский край 20 Чукотский автономный округ 13 Ненецкий автономный округ 10 Республика Саха (Якутия) 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 375 160. В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях коронавируса и гриппа