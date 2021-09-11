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11.09.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 18 891 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтвержден 18 891 случай COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,5% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1940
  • 2 Санкт-Петербург 1629
  • 3 Московская область 645
  • 4 Свердловская область 502
  • 5 Воронежская область 475
  • 6 Ростовская область 474
  • 7 Самарская область 465
  • 8 Пермский край 447
  • 9 Нижегородская область 417
  • 10 Иркутская область 378
  • 11 Омская область 373
  • 12 Челябинская область 367
  • 13 Красноярский край 358
  • 14 Ставропольский край 356
  • 15 Волгоградская область 345
  • 16 Оренбургская область 338
  • 17 Республика Башкортостан 307
  • 18 Хабаровский край 302
  • 19 Ульяновская область 280
  • 20 Астраханская область 279
  • 21 Архангельская область 258
  • 22 Саратовская область 242
  • 23 Краснодарский край 237
  • 24 Алтайский край 235
  • 25 Республика Крым 234
  • 26 Пензенская область 230
  • 27 Удмуртская Республика 228
  • 28 Тюменская область 228
  • 29 Приморский край 224
  • 30 Республика Коми 220
  • 31 Вологодская область 218
  • 32 Тверская область 198
  • 33 Липецкая область 194
  • 34 Ярославская область 190
  • 35 Калининградская область 186
  • 36 Ленинградская область 179
  • 37 Новосибирская область 174
  • 38 Курская область 170
  • 39 Кемеровская область 166
  • 40 Забайкальский край 163
  • 41 Республика Саха (Якутия) 161
  • 42 Владимирская область 158
  • 43 Брянская область 154
  • 44 Белгородская область 152
  • 45 Ханты-Мансийский автономный округ 146
  • 46 Республика Дагестан 144
  • 47 Республика Карелия 142
  • 48 Мурманская область 142
  • 49 Смоленская область 137
  • 50 Новгородская область 125
  • 51 Амурская область 119
  • 52 Курганская область 116
  • 53 Ивановская область 116
  • 54 Кировская область 114
  • 55 Республика Хакасия 106
  • 56 Тульская область 105
  • 57 Калужская область 103
  • 58 Рязанская область 102
  • 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 97
  • 60 Севастополь 93
  • 61 Тамбовская область 92
  • 62 Сахалинская область 91
  • 63 Псковская область 91
  • 64 Томская область 91
  • 65 Республика Калмыкия 85
  • 66 Орловская область 81
  • 67 Республика Бурятия 79
  • 68 Костромская область 77
  • 69 Кабардино-Балкарская Республика 71
  • 70 Республика Чувашия 71
  • 71 Республика Мордовия 68
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 67
  • 73 Республика Тыва 61
  • 74 Республика Ингушетия 60
  • 75 Республика Марий Эл 56
  • 76 Чеченская Республика 56
  • 77 Республика Татарстан 52
  • 78 Республика Адыгея 51
  • 79 Камчатский край 46
  • 80 Карачаево-Черкесская Республика 45
  • 81 Еврейская автономная область 36
  • 82 Республика Алтай 30
  • 83 Магаданская область 23
  • 84 Чукотский автономный округ 16
  • 85 Ненецкий автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 121 516 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,12%
  • 2. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,14%
  • 3. Московская область 0,15%
За последние сутки подтверждено 796 смертей
  1. Москва 46
  2. Санкт-Петербург 39
  3. Свердловская область 36
  4. Краснодарский край 33
  5. Ростовская область 27
  6. Нижегородская область 25
  7. Красноярский край 25
  8. Пермский край 24
  9. Самарская область 24
  10. Ставропольский край 22
  11. Саратовская область 21
  12. Челябинская область 21
  13. Алтайский край 21
  14. Тюменская область 19
  15. Волгоградская область 17
  16. Пензенская область 17
  17. Республика Башкортостан 16
  18. Иркутская область 16
  19. Республика Крым 15
  20. Республика Дагестан 15
  21. Удмуртская Республика 14
  22. Ульяновская область 14
  23. Воронежская область 13
  24. Владимирская область 12
  25. Оренбургская область 12
  26. Брянская область 11
  27. Омская область 11
  28. Московская область 10
  29. Республика Чувашия 10
  30. Тульская область 9
  31. Вологодская область 9
  32. Мурманская область 9
  33. Республика Северная Осетия - Алания 9
  34. Новосибирская область 9
  35. Липецкая область 8
  36. Астраханская область 8
  37. Курская область 7
  38. Смоленская область 7
  39. Рязанская область 6
  40. Тверская область 6
  41. Ярославская область 6
  42. Калининградская область 6
  43. Карачаево-Черкесская Республика 6
  44. Чеченская Республика 6
  45. Республика Марий Эл 6
  46. Курганская область 6
  47. Республика Саха (Якутия) 6
  48. Костромская область 5
  49. Кемеровская область 5
  50. Республика Коми 4
  51. Псковская область 4
  52. Кабардино-Балкарская Республика 4
  53. Приморский край 4
  54. Хабаровский край 4
  55. Сахалинская область 4
  56. Белгородская область 3
  57. Ивановская область 3
  58. Тамбовская область 3
  59. Республика Калмыкия 3
  60. Севастополь 3
  61. Республика Мордовия 3
  62. Забайкальский край 3
  63. Калужская область 2
  64. Кировская область 2
  65. Республика Алтай 2
  66. Республика Хакасия 2
  67. Томская область 2
  68. Камчатский край 2
  69. Амурская область 2
  70. Еврейская автономная область 2
  71. Чукотский автономный округ 2
  72. Орловская область 1
  73. Архангельская область 1
  74. Ненецкий автономный округ 1
  75. Ленинградская область 1
  76. Республика Адыгея 1
  77. Ханты-Мансийский автономный округ 1
  78. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  79. Республика Бурятия 1

За весь период по России умерло 191 961 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 888 человек
  1. Москва 1317
  2. Санкт-Петербург 1255
  3. Московская область 697
  4. Республика Коми 617
  5. Иркутская область 583
  6. Ростовская область 522
  7. Пермский край 494
  8. Свердловская область 481
  9. Нижегородская область 396
  10. Красноярский край 390
  11. Архангельская область 376
  12. Волгоградская область 340
  13. Оренбургская область 331
  14. Омская область 316
  15. Хабаровский край 308
  16. Воронежская область 297
  17. Челябинская область 273
  18. Пензенская область 264
  19. Ульяновская область 263
  20. Приморский край 262
  21. Республика Крым 257
  22. Самарская область 249
  23. Астраханская область 240
  24. Тюменская область 224
  25. Ярославская область 218
  26. Вологодская область 216
  27. Севастополь 207
  28. Брянская область 201
  29. Владимирская область 198
  30. Калужская область 185
  31. Республика Дагестан 185
  32. Калининградская область 183
  33. Курская область 182
  34. Белгородская область 179
  35. Ставропольский край 179
  36. Кемеровская область 178
  37. Саратовская область 176
  38. Липецкая область 175
  39. Тверская область 174
  40. Чеченская Республика 171
  41. Курганская область 169
  42. Удмуртская Республика 167
  43. Костромская область 166
  44. Забайкальский край 157
  45. Ханты-Мансийский автономный округ 156
  46. Кировская область 155
  47. Республика Карелия 148
  48. Рязанская область 144
  49. Новгородская область 133
  50. Ивановская область 128
  51. Смоленская область 128
  52. Новосибирская область 127
  53. Орловская область 122
  54. Республика Северная Осетия - Алания 119
  55. Республика Башкортостан 115
  56. Тамбовская область 114
  57. Республика Калмыкия 114
  58. Республика Хакасия 111
  59. Тульская область 103
  60. Республика Тыва 103
  61. Ямало-Ненецкий автономный округ 99
  62. Сахалинская область 99
  63. Амурская область 97
  64. Ленинградская область 94
  65. Псковская область 88
  66. Кабардино-Балкарская Республика 88
  67. Республика Ингушетия 84
  68. Республика Марий Эл 80
  69. Краснодарский край 78
  70. Республика Чувашия 68
  71. Алтайский край 67
  72. Республика Алтай 61
  73. Томская область 61
  74. Мурманская область 58
  75. Республика Мордовия 52
  76. Республика Адыгея 48
  77. Карачаево-Черкесская Республика 42
  78. Республика Татарстан 41
  79. Еврейская автономная область 39
  80. Магаданская область 32
  81. Республика Бурятия 30
  82. Камчатский край 20
  83. Чукотский автономный округ 13
  84. Ненецкий автономный округ 10
  85. Республика Саха (Якутия) 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 375 160.

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