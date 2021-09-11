За сутки в России подтвержден 18 891 случай COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтвержден 18 891 случай COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,5% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1940
- 2 Санкт-Петербург 1629
- 3 Московская область 645
- 4 Свердловская область 502
- 5 Воронежская область 475
- 6 Ростовская область 474
- 7 Самарская область 465
- 8 Пермский край 447
- 9 Нижегородская область 417
- 10 Иркутская область 378
- 11 Омская область 373
- 12 Челябинская область 367
- 13 Красноярский край 358
- 14 Ставропольский край 356
- 15 Волгоградская область 345
- 16 Оренбургская область 338
- 17 Республика Башкортостан 307
- 18 Хабаровский край 302
- 19 Ульяновская область 280
- 20 Астраханская область 279
- 21 Архангельская область 258
- 22 Саратовская область 242
- 23 Краснодарский край 237
- 24 Алтайский край 235
- 25 Республика Крым 234
- 26 Пензенская область 230
- 27 Удмуртская Республика 228
- 28 Тюменская область 228
- 29 Приморский край 224
- 30 Республика Коми 220
- 31 Вологодская область 218
- 32 Тверская область 198
- 33 Липецкая область 194
- 34 Ярославская область 190
- 35 Калининградская область 186
- 36 Ленинградская область 179
- 37 Новосибирская область 174
- 38 Курская область 170
- 39 Кемеровская область 166
- 40 Забайкальский край 163
- 41 Республика Саха (Якутия) 161
- 42 Владимирская область 158
- 43 Брянская область 154
- 44 Белгородская область 152
- 45 Ханты-Мансийский автономный округ 146
- 46 Республика Дагестан 144
- 47 Республика Карелия 142
- 48 Мурманская область 142
- 49 Смоленская область 137
- 50 Новгородская область 125
- 51 Амурская область 119
- 52 Курганская область 116
- 53 Ивановская область 116
- 54 Кировская область 114
- 55 Республика Хакасия 106
- 56 Тульская область 105
- 57 Калужская область 103
- 58 Рязанская область 102
- 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 97
- 60 Севастополь 93
- 61 Тамбовская область 92
- 62 Сахалинская область 91
- 63 Псковская область 91
- 64 Томская область 91
- 65 Республика Калмыкия 85
- 66 Орловская область 81
- 67 Республика Бурятия 79
- 68 Костромская область 77
- 69 Кабардино-Балкарская Республика 71
- 70 Республика Чувашия 71
- 71 Республика Мордовия 68
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 67
- 73 Республика Тыва 61
- 74 Республика Ингушетия 60
- 75 Республика Марий Эл 56
- 76 Чеченская Республика 56
- 77 Республика Татарстан 52
- 78 Республика Адыгея 51
- 79 Камчатский край 46
- 80 Карачаево-Черкесская Республика 45
- 81 Еврейская автономная область 36
- 82 Республика Алтай 30
- 83 Магаданская область 23
- 84 Чукотский автономный округ 16
- 85 Ненецкий автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 121 516 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,12%
- 2. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,14%
- 3. Московская область 0,15%
За последние сутки подтверждено 796 смертей
- Москва 46
- Санкт-Петербург 39
- Свердловская область 36
- Краснодарский край 33
- Ростовская область 27
- Нижегородская область 25
- Красноярский край 25
- Пермский край 24
- Самарская область 24
- Ставропольский край 22
- Саратовская область 21
- Челябинская область 21
- Алтайский край 21
- Тюменская область 19
- Волгоградская область 17
- Пензенская область 17
- Республика Башкортостан 16
- Иркутская область 16
- Республика Крым 15
- Республика Дагестан 15
- Удмуртская Республика 14
- Ульяновская область 14
- Воронежская область 13
- Владимирская область 12
- Оренбургская область 12
- Брянская область 11
- Омская область 11
- Московская область 10
- Республика Чувашия 10
- Тульская область 9
- Вологодская область 9
- Мурманская область 9
- Республика Северная Осетия - Алания 9
- Новосибирская область 9
- Липецкая область 8
- Астраханская область 8
- Курская область 7
- Смоленская область 7
- Рязанская область 6
- Тверская область 6
- Ярославская область 6
- Калининградская область 6
- Карачаево-Черкесская Республика 6
- Чеченская Республика 6
- Республика Марий Эл 6
- Курганская область 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Костромская область 5
- Кемеровская область 5
- Республика Коми 4
- Псковская область 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Приморский край 4
- Хабаровский край 4
- Сахалинская область 4
- Белгородская область 3
- Ивановская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Калмыкия 3
- Севастополь 3
- Республика Мордовия 3
- Забайкальский край 3
- Калужская область 2
- Кировская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Хакасия 2
- Томская область 2
- Камчатский край 2
- Амурская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Чукотский автономный округ 2
- Орловская область 1
- Архангельская область 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Ленинградская область 1
- Республика Адыгея 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Бурятия 1
За весь период по России умерло 191 961 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 888 человек
- Москва 1317
- Санкт-Петербург 1255
- Московская область 697
- Республика Коми 617
- Иркутская область 583
- Ростовская область 522
- Пермский край 494
- Свердловская область 481
- Нижегородская область 396
- Красноярский край 390
- Архангельская область 376
- Волгоградская область 340
- Оренбургская область 331
- Омская область 316
- Хабаровский край 308
- Воронежская область 297
- Челябинская область 273
- Пензенская область 264
- Ульяновская область 263
- Приморский край 262
- Республика Крым 257
- Самарская область 249
- Астраханская область 240
- Тюменская область 224
- Ярославская область 218
- Вологодская область 216
- Севастополь 207
- Брянская область 201
- Владимирская область 198
- Калужская область 185
- Республика Дагестан 185
- Калининградская область 183
- Курская область 182
- Белгородская область 179
- Ставропольский край 179
- Кемеровская область 178
- Саратовская область 176
- Липецкая область 175
- Тверская область 174
- Чеченская Республика 171
- Курганская область 169
- Удмуртская Республика 167
- Костромская область 166
- Забайкальский край 157
- Ханты-Мансийский автономный округ 156
- Кировская область 155
- Республика Карелия 148
- Рязанская область 144
- Новгородская область 133
- Ивановская область 128
- Смоленская область 128
- Новосибирская область 127
- Орловская область 122
- Республика Северная Осетия - Алания 119
- Республика Башкортостан 115
- Тамбовская область 114
- Республика Калмыкия 114
- Республика Хакасия 111
- Тульская область 103
- Республика Тыва 103
- Ямало-Ненецкий автономный округ 99
- Сахалинская область 99
- Амурская область 97
- Ленинградская область 94
- Псковская область 88
- Кабардино-Балкарская Республика 88
- Республика Ингушетия 84
- Республика Марий Эл 80
- Краснодарский край 78
- Республика Чувашия 68
- Алтайский край 67
- Республика Алтай 61
- Томская область 61
- Мурманская область 58
- Республика Мордовия 52
- Республика Адыгея 48
- Карачаево-Черкесская Республика 42
- Республика Татарстан 41
- Еврейская автономная область 39
- Магаданская область 32
- Республика Бурятия 30
- Камчатский край 20
- Чукотский автономный округ 13
- Ненецкий автономный округ 10
- Республика Саха (Якутия) 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 375 160.