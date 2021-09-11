Цифровую трансформацию могут включить в программу развития Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев предложил включить мероприятия цифровой трансформации в индивидуальную программу социально-экономического развития республики (ИПСЭР).

На совещании по социально-экономическому развитию регионов ПФО, которое провели вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, Николаев заявил, что все направления ИПСЭР уже демонстрируют эффективность - они востребованы и населением, и хозяйствующими субъектами. Но цифровизация отраслей экономики требует дополнительных 300 миллионов рублей, финансирование этих мероприятий, по мнению главы Чувашии, можно предусмотреть в рамках программы развития.

- Ввиду того, что программа разрабатывалась два года назад, а сейчас мы под вашим руководством очень много проделали работы в части системного видения цифровой трансформации региона и цифровизации всех сфер жизнедеятельности, видится целесообразным предусмотреть в рамках ИПСЭР мероприятия по цифровизации как минимум тех отраслей, которые задействованы при ее реализации, - обратился Николаев к вице-премьеру.

Реализация 128 проектов Стратегии цифровой трансформации Чувашии в 17 отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления позволит создать 170 высокопроизводительных рабочих мест в современных наукоемких предприятиях и привлечь 1 миллиард рублей внебюджетных инвестиций.

Кроме того, глава региона обратился за поддержкой в решении вопроса по созданию преференциальной зоны в Новочебоксарске - этот проект также включен в индивидуальную программу развития. Профиль особой экономической зоны, заявку на создание которой республика подала в федеральное правительство, заключается в развитии промышленно-производственной сферы. Финансирование инфраструктуры ОЭЗ "Новочебоксарск" будет произведено из федерального и регионального бюджетов. Совокупный объем инвестиций якорных резидентов в период с 2022 по 2025 годы составит более 15 миллиардов рублей, будет создано 1086 новых рабочих мест. По оценке, резиденты ОЭЗ обеспечат 3,7 миллиарда рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

По словам директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления минпромторга России Виталия Хоценко, проблем с реализацией индивидуальной программы развития у Чувашии на данный момент нет.

- Те мероприятия, которые были запланированы, выполнены. Два показателя, которые нами с регионом были заявлены, рабочие места и внебюджет, они достигнуты, - пояснил он.

Хоценко также добавил, что в этом году продолжается докапитализация гарантийного фонда Чувашии и выполняются мероприятия по линии минстроя РФ, в частности, субсидирование ипотечных кредитов. Кроме того, помимо ИПСЭР в регион направляются средства, полученные в результате экономии в ведомстве - помимо системных мер поддержки субсидии в объеме около 1 миллиарда рублей ежегодно промышленным предприятиям по различным направлениям. В рамках единой региональной субсидии 62 миллиона рублей направлены в республиканский фонд промышленности.

Дмитрий Чернышенко в свою очередь заявил о необходимости каждому региону в самое ближайшее время определить 5 "прорывных" проектов, которые окажут наиболее положительное влияние на социально-экономическое развитие.

По его словам, важно за счет федеральной помощи получить динамику и максимальный положительный эффект для регионов. При формировании проектов, отметил вице-премьер, необходимо опираться на обратную связь от граждан, бизнеса, научной общественности.

По итогам совещания Чернышенко поручил создать 14 рабочих групп, возглавляемые главами субъектов. Они должны провести диагностику повестки регионального развития, показать целевой образ региона до 2030 года с промежуточной остановкой в 2024 году и предложить список прорывных проектов.

Напомним, индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы направлена главным образом на проекты развития экономики, использование имеющегося потенциала действующих крупных предприятий и привлечение новых инвесторов. По прогнозам, реализация мероприятий позволит достичь роста среднедушевых доходов в 1,6 раза, снизить уровень бедности и безработицы. Общий объем финансирования программы составляет 5 миллиардов 50 миллионов рублей, из них 5 миллиардов рублей выделены из федерального бюджета.