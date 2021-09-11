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11.09.2021 12:46

Новочебоксарск признан "Городом для детей"

Текст: Сергей Кирсанов
Новочебоксарск завоевал звание лидера в номинации "Город для детей" на Всероссийском форуме "Вместе - ради детей!", организованном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Мероприятие, уже 12-е по счету, завершилось в Сургуте. В его работе приняли участие специалисты из 65 субъектов России, 42 муниципалитета и 9 организаций-партнеров. Главная цель форума - поддержка успешных социальных практик и идей. А членам экспертного клуба предстояло назвать победителей в 26 номинациях.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Новочебоксарск признан лидером за муниципальный проект "Школа ответственного отцовства", который ведет муниципальное учреждение "Центр мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения".

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, работает с 2008 года и направлен на создание нового механизма управления, позволяющего в условиях разделения полномочий между федеральным центром и субъектами РФ значительно сократить распространенность социального неблагополучия детей и семей с детьми, стимулировать развитие эффективных форм и методов работы с нуждающимися в помощи семьями и детьми.

Специалисты фонда нацелены на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения с детьми, социальную поддержку семей с детьми-инвалидами для обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях семейного воспитания, а также профилактику детской преступности.

Новочебоксарск в течение шести лет сотрудничает с фондом, принимая активное участие в его программах.

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