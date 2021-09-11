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11.09.2021 12:52

В Чувашии запустят систему мотивации жителей к вакцинации

Текст: Сергей Кирсанов
Глава Чувашии Олег Николаев поддержал предложение республиканского минцифры о введении системы нематериальной мотивации граждан к вакцинации. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Система, по словам главы региона, должна не только обеспечивать пропускной режим, но и давать возможность получить бонусы и льготы при посещении культурно-развлекательных и спортивных учреждений.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Прошу оперативно запустить этот механизм, и мы соответствующим образом будем его активно применять с тем, чтобы ставить барьер перед прохождением инфекции. У нас иного выхода нет. Понимаю, что возможно люди будут недовольны, но сегодняшняя ситуация и непринятие мер усиливают риски скачкообразного развития сценария по негативному варианту. Конечно, мы этого не можем допустить. Наша задача - защитить здоровье и благополучие людей и обеспечить общественное спокойствие, - отметил Николаев.

Он подчеркнул, что после запуска системы мотивации наличие сертификата о вакцинации станет главным требованием ко всем участникам массовых мероприятий в республике.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина выступила с инициативой запустить сервис для граждан, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, с помощью которого будет создан цифровой сертификат с виртуальным номиналом - виртуальные деньги, бонусные баллы, право на бесплатное посещение учреждений культуры и спорта.

- Для жителей будет все достаточно просто. Нужно будет просто показать свой QR-код с прививочного сертификата с портала Госуслуг. А учреждениям - отсканировать его и, соответственно, начислить баллы, виртуальные средства, либо посещения. Техническое решение готово, сейчас надо определить пилотные учреждения. В принципе мы готовы запустить работу, - сообщила министр.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В свою очередь заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач добавила, что на массовые мероприятия можно допускать и граждан, переболевших коронавирусом не более полугода назад.

На заседании штаба затронули и проведение Слета студенческих отрядов Приволжского федерального округа, а также праздничного концерта в Новочебоксарске, посвященного Единому дню голосования. Оба мероприятия состоятся в формате зон, свободных от COVID-19 - посетить их смогут только имеющие защиту от коронавируса - прошедшие вакцинацию, переболевшие и предоставившие результаты ПЦР-теста граждане.

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