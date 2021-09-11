В Чувашии запустили в эфир телепроект, созданный детьми

В эфире национального телевидения Чувашии состоялась премьера нового проекта "Зарядим stream", подготовленного школьниками - слушателями детского медиацентра "Куча мала!"

Гостем первого выпуска шоу стал глава Чувашии Олег Николаев. Юные журналисты обсудили с руководителем региона начало учебного года. Отвечая на вопрос ребят об оценках в школе, Николаев признался, что двойки в его дневнике были, но важны не столько оценки, сколько знания, которые получаешь и которыми затем руководствуешься.

Центр "Куча мала!" стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. Суть инициативы заключается в создании и развитии в столице Чувашии школьного телевидения среди детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. По замыслу авторов, инновационная ТВ-площадка поможет сформировать у детей творческие и коммуникативные способности, развить критическое мышление, умение грамотно воспринимать и интерпретировать информацию.

В медиацентре школьников обучают профессиональными телевизионным навыкам по 7 профильным направлениям: работа перед камерой, режиссура, журналистика, звукорежиссура, операторское мастерство, видеорежиссура и монтаж, актерское мастерство. Преподавателями являются специалисты Национальной телерадиокомпании Чувашии. Они помогают ребятам освоить материал не только в теории, но и на практике, выступают не просто в роли педагогов, но и наставников.

По окончании курса слушатели создают свою телепрограмму в популярном сегодня формате теледебатов. По задумке авторов, гостями шоу становятся приглашенные эксперты из разных отраслей, представители госструктур, бизнеса, общественных объединений и популярные артисты чувашской эстрады.

- Этот проект был большим вызовом, проверкой на прочность. Многие коллеги до последнего не верили, что у нас и за камерами дети. Но это действительно так, и мы действительно их научили многому. Этот эфир показал, что нам есть над чем еще работать, но все-таки для первого раза ребята справились хорошо и я ими горжусь, - поделилась впечатлениями автор проекта Мария Шоклева.

Телевизионное шоу "Зарядим stream" уже прочно закрепилось в сетке вещания национального телеканала, оно будет выходить еженедельно в прямом эфире по понедельникам в 16:30.