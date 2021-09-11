На Сибирском фестивале бега разыграли призовой фонд в 1,3 млн рублей

В Новосибирске прошел традиционный Сибирский фестиваль бега - XXIV полумарафон Александра Раевича. В этом году его призовой фонд составил 1,3 миллиона рублей.

При выполнении норматива мастера спорта спортсменам обещаны 130 тысяч рублей, за абсолютную победу и за результаты мастеров международного класса сделаны надбавки, сказали в министерстве физической культуры и спорта региона.

Впервые одно из крупнейших спортивных соревнований за Уралом прошло без зрителей. На старт дистанции 21,1 километра вышли 264 женщины, 483 мужчин, в корпоративной эстафете (пять этапов по 4,2 км) приняли участие представители 13-ти команд, отмечено на официальной странице соревнования в соцсети. По предварительным данным, участниками фестиваля стали около полутора тысячи человек, все желающие могли попробовать свои силы в массовом забеге на три километра.

Как и в прошлом году, первой на финише оказалась новосибирская легкоатлетка, серебряный призер чемпионата России Анна Викулова. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва "Фламинго" показала время один час одиннадцать минут 23 секунды. Накануне старта спортсменка призналась, что ей "будет интересно побороться с самой собой". Многократная победительница полумарафона Раевича Елена Седова заняла второе место.

У мужчин вновь первый с результатом 1:03:45 - многократный победитель полумарафона Раевича Анатолий Рыбаков из кемеровского Белово. Его брат-близнец Анатолий - второй. Тем самым, братья уже на протяжении многих лет подтверждают свой статус фаворитов мужского забега.

Справка "РГ"

Полумарафон памяти выдающегося новосибирского тренера Александра Раевича (1942-1992) проводится в Новосибирске с 1998 года. В первом забеге приняли менее 100 человек. В 2001 году полумарафон-мемориал стал основой Сибирского фестиваля бега. По данным областного минспорта, ежегодно фестиваль собирал 12-15 тысяч энтузиастов, в том числе сотни из них выходили на дистанцию 21,0975 километра. Рекорд трассы в 2007 году установил кенийский спортсмен Тум Самми Кипкоечу. Он преодолел дистанцию за один час, две минуты и сорок секунд. И этот рекорд до сих пор не побит.