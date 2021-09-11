В сибирской тайге нашли живой пропавшую больше двух недель назад туристку

Туристка из Москвы, пропавшая 29 августа в Слюдянском районе Иркутской области, найдена живой. Ее супруг погиб.

Как сообщили в МВД региона, женщина и ее муж отправились в поход из города Слюдянки на пик Черского и хотели сплавиться по горной реке на катамаране, но через какое-то время перестали выходить на связь. Сестра туристки обратилась в полицию.

Полицейским и спасателям удалось выяснить, что последний раз пару видели в горах, но поиски не приносили результатов. Женщина в итоге сама случайно вышла к охотникам.

Как рассказала туристка, их катамаран во время сплава переворачивался и ломался. Супруг москвички не перенес путь - возможно, у него обострилось заболевание. А женщине удалось покинуть труднодоступный участок тайги, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.