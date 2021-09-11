Маршрутка с пассажирами из Краснодара перевернулась на Ставрополье

В городе Георгиевске Ставропольского края на перекрестке пассажирский микроавтобус столкнулся с легковым авто. В результате ДТП маршрутка перевернулась, есть пострадавшие. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, микроавтобус ехал по маршруту Краснодар - Моздок.

- Микроавтобус рейсовый. Ехал по маршруту Краснодар-Моздок. В результате ДТП произошло опрокидывание микроавтобуса, пострадал водитель маршрутки. Пострадавший направлен в Георгиевскую ЦРБ, - отметили в пресс-службе ведомства.

В момент ДТП в микроавтобусе находились шесть человек. В ГУ МЧС Ставрополья уточнили, что они не пострадали. Прокуратура Ставропольского края тем временем начала проверку инцидента. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства аварии.