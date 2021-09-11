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11.09.2021 23:33
Рубрика: Происшествия

Маршрутка с пассажирами из Краснодара перевернулась на Ставрополье

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю

В городе Георгиевске Ставропольского края на перекрестке пассажирский микроавтобус столкнулся с легковым авто. В результате ДТП маршрутка перевернулась, есть пострадавшие. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, микроавтобус ехал по маршруту Краснодар - Моздок.
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- Микроавтобус рейсовый. Ехал по маршруту Краснодар-Моздок. В результате ДТП произошло опрокидывание микроавтобуса, пострадал водитель маршрутки. Пострадавший направлен в Георгиевскую ЦРБ, - отметили в пресс-службе ведомства.

В момент ДТП в микроавтобусе находились шесть человек. В ГУ МЧС Ставрополья уточнили, что они не пострадали. Прокуратура Ставропольского края тем временем начала проверку инцидента. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства аварии.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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