На Ставрополье автомобиль вылетел с дороги, два человека погибли

В Благодарненском городском округе Ставропольского края легковой автомобиль на большой скорости съехал в кювет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, пострадали четыре человека, двое из них погибли.

- ДТП произошло в 21.45 на 54-м километре трассы Буденновск - Благодарный - Светлоград. Пострадали четыре человека, к сожалению, двое погибли, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Пострадавших доставили в районную больницу в город Благодарный, об их состоянии пока не сообщается. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, сейчас устанавливаются причины аварии.