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11.09.2021 17:05
Рубрика: Общество

В Петербурге составили словарь ковидных антипословиц

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Петербургские лингвисты составили "Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок". Исследование, которое легло в основу этого труда, поддержано грантом Российского научного фонда.

Фото: iStock
Петербургские лингвисты выпустили "словарь коронавирусной эпохи"

"Дружба дружбой, а полтора метра врозь", "Один в поле не болен", "Не имей сто рублей, а имей антисептик", "Око за око, zoom за zoom" - большинство "карантинок" так или иначе перефразируют известные пословицы и поговорки.

- Ковидные антипословицы появляются не просто так. Они рождаются по моделям уже известных нам изречений, находя в них новый смысл, объект опровержения вечной мудрости, - говорит один из авторов исследования профессор кафедры славянской филологии СПбГУ Валерий Мокиенко. - Они потому и вызывают смех, что мы знаем первоисточник и сравниваем с ним шутливый вариант. Можно сказать, что антипословицы - это картина ковидного мира в зеркале русского языка…

Первые примеры ковидных антипословиц появились уже через месяц после объявления пандемии. Лингвисты анализировали интернет-пространство (ведь общение между людьми в этот период стало преимущественно виртуальным) и фиксировали все "карантинки" в период с марта 2020 года по февраль 2021 года.

"Словарь русских ковидных антипословиц-карантинок" вошел в академический ранее презентованный "Словарь русского языка коронавирусной эпохи", который подготовил Институт лингвистических исследований РАН.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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