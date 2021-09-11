Путин назвал Александра Невского хранителем веры

Президент принял участие в церемонии открытия мемориала "Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера в Псковской области.

"Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромил иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути - всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России", - подчеркнул Владимир Путин.

Любовь народа к Александру Невскому передается из поколения в поколение. "Его чтут как правителя, всем сердцем радевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата и, безусловно, как хранителя веры и традиций родного края, родного народа, его духовной, нравственной силы", - сказал президент.

Александр Невский жил в сложнейший период, когда угроза утраты государственности могла стать трагической реальностью. Но он со своей дружиной сокрушил шведов на Неве и одержал победу на Чудском озере. "Эта победа стала решающей, остановила наступление врага и показала всем - на Западе и на Востоке, что сила Руси не сломлена и есть люди на земле русской, готовые не щадя себя за нее бороться", - заявил Путин.

"Масштаб личности Александра Невского поистине грандиозен, а его жизненный путь - сложный и многотрудный. Это был путь выбора, который он всегда делал в интересах сохранения самобытности и духовных основ русского народа, во имя родной Руси, во имя будущего нашего государства", - отметил президент. Он взял на себя тяжелую ответственность, проявил уникальную дальновидность и волю, и сделал все, чтобы Русь окрепла, смогла сохранить традицию древнерусской государственности, подчеркнул он.

Наследием Александра Невского стало созданное потомками сильное, централизованное Российское государство, где народ осознал себя единым целым. А его подвиги были и остаются нравственной, духовной опорой, примером всепобеждающего патриотизма, заключил Путин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил монумент. Затем президент осмотрел мемориальный комплекс и пообщался с волонтерами.

В церемонии приняли также участие митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Строительство монумента в деревне Самолва на берегу Чудского озера приурочено к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Также здесь будет музейный павильон с диорамой "Ледовое побоище" и артефактами, найденными на дне Чудского озера.