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11.09.2021 18:35
Рубрика: Власть

Путин прибыл в Псковскую область

Текст: Кира Латухина

Президент продолжил рабочую субботу. После встречи с мэром Москвы, выступления на празднике Дня города и вручения госнаград олимпийцам Владимир Путин отправился в Псковскую область.

Фото: РИА Новости
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Глава государства примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера. Освящение мемориала проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также будут присутствовать митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и помощник президента Владимир Мединский.

Комплекс на берегу Чудского озера возведен к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Еще в графике президента встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

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