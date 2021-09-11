Путин прибыл в Псковскую область

Президент продолжил рабочую субботу. После встречи с мэром Москвы, выступления на празднике Дня города и вручения госнаград олимпийцам Владимир Путин отправился в Псковскую область.

Глава государства примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера. Освящение мемориала проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также будут присутствовать митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и помощник президента Владимир Мединский.

Комплекс на берегу Чудского озера возведен к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Еще в графике президента встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.