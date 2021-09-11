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11.09.2021 19:52
Рубрика: Власть

Кириенко: Россия лидирует по количеству возможностей для самореализации

Текст: Айсель Герейханова
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что такого количества возможностей, которые есть у талантливых людей в России, нет ни в одной стране мира.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

"Быстроменяющееся время - это время России. Это же в нашем культурным коде - поиск нестандартных решений, поиск неожиданных подходов", - сказал он на площадке арт-кластера "Таврида", где в эти дни проходит форум "Россия - страна возможностей".

Фото: Медиаслужба форума "Территория смыслов"
Кириенко: "Россия - страна возможностей" объединила уже 8 млн человек

"Все быстро меняется, у человека есть возможность стать, кем он захочет, попробовать себя в самых разных сферах и мне кажется, что это и есть главное конкурентное преимущество России", - добавил представитель Кремля.

Кириенко также отметил скорость адаптации молодого поколения в России.

"У меня ощущение, чем ребята моложе, тем они более интересные, более творческие и открытые. Они уже растут в этом динамичном цифровом мире, и их главным конкурентным преимуществом является открытость и скорость восприятия, скорость готовности к изменениям. Это точно их главное конкурентное преимущество", - заявил он.

Россия будущего - это страна, в которой каждый человек может открыть и полностью реализовать свой талант и свое призвание, подчеркнул Кириенко.

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