На Кубани ливень подтопил трассу к Крымскому мосту

Ночью 11 сентября из-за сильных дождей оказался подтоплен участок трассы "Новороссийск-Керчь" рядом со станицей Старотитаровской. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сейчас воду откачивает техника.

- После обильных осадков в станице Старотитаровской Темрюкского района производится отвод дождевой воды от трассы "Новороссийск-Керчь" на 101-м километре. Сама трасса работает в штатном режиме, - заявили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Подтопленной оказалась одна полоса, на движении по трассе это не сказалось. На месте организовали дежурство нескольких экипажей ДПС, также на всякий случай указали дополнительные пути объезда участка. Сейчас дождь закончился, поэтому после откачки воды трасса будет полностью функционировать.

Воду откачивают с помощью 14 мотопомп и перекачивающей станции.