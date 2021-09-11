Роспотребнадзор не получал жалоб о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму

В Роспотребнадзор пока не поступали жалобы о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Жалоб не поступало. При обращении потребителей будет проведена соответствующая проверка", - говорится в заявлении.

В Роспотребнадзоре отметили, что административная ответственность за подобные действия производителя не предусмотрена, однако владельцы смартфонов могут подать на компанию в суд.

Ранее портал XDA-developers распространил информацию о том, что Xiaomi начал блокировать свои гаджеты в странах, находящихся под санкциями, а также в российском Крыму.

Блокировка, согласно этим данным, не распространится на мобильные аппараты связи, активированные в других регионах, а затем ввезенные в Крым.