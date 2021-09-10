Xiaomi заблокировала свои телефоны в Крыму

Производитель смартфонов Xiaomi заблокировал свои аппараты в некоторых странах мира, которые попали под санкции крупных мировых держав. В частности, ограничения коснулись Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского региона Крым.

По данным XDA-developers, начиная с сентября покупатели гаджетов Xiaomi сталкиваются с тем, что на экране можно увидеть только сообщение о том, что политика компании не разрешает реализацию данного продукта на этой территории.

Как отмечает РИА Новости, ограничения не коснулись тех устройств, которые были активированы в других регионах, а затем ввезены в Крым. Кроме того, часть пользователей смогла избежать блокировки после перепрошивки операционных систем.