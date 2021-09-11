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11.09.2021 08:11

В микрорайоне Суворовский Ростова открыли модульную подстанцию скорой помощи

Текст: Валерий Николаев
В микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону состоялось открытие модульной подстанции скорой медицинской помощи. Современное двухэтажное здание на улице Белоусова, 24 оснащено всем необходимым оборудованием и средствами связи. Штат подстанции укомплектован.
Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
Фото: Николай Грищенко/РГ

С введением в эксплуатацию нового объекта жители перспективного микрорайона города смогут получать полноценную неотложную помощь..

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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- Подстанция рассчитана на 12 бригад скорой помощи - с запасом на 120 тысяч жителей. Уже сейчас подстанция решит главную проблему отдаленного района - теперь медики будут приезжать на вызов в нормативные 20 минут или даже меньше. А если вызовов по микрорайону нет, то Суворовская подстанция сможет помогать коллегам из близлежащих районов, - отметил на церемонии открытия глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Присутствовавшие на церемонии открытия медики не скрывали гордости за новое оборудование. Как рассказал врач с 17 летним стажем Владислав Галаган, территория подстанции оборудована не только современной техникой, но и просторными комнатами отдыха персонала, столовой, а также благоустроенной территорией.

Подстанция скорой помощи - один из объектов социальной инфраструктуры, которая сейчас активно формируется на территории микрорайона. Во время своей поездки глава администрации Алексей Логвиненко также оценил ход строительства детского сада на Измайловском бульваре. Сдать его должны в сентябре, оснастить к ноябрю, и сразу после этого откроется запись для воспитанников.

Алексей Логвиненко ознакомился с оснащением подстанции скорой помощи. Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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